La tablette Pixel Slate de Google à un prix réduit de 499 $ (300 $ de réduction), comprend un stylo et un clavier gratuits

Pour un Chromebook aussi imparfait qu’il est, le Pixel Slate peut toujours être votre future deuxième option informatique. Mais lorsque le Google Store et d’autres détaillants ont gardé la tablette et ses accessoires sont restés proches de leur prix complet en 2020, vous l’avez probablement exclu. Et si vous pouviez acheter le kit complet et le kaboodle à partir de 499 $ seulement? Tu peux maintenant.

Remarquez que pendant le Black Friday et après Noël, Google a proposé une offre légèrement meilleure: 350 $ de réduction sur le PDSF pour tous les modèles Pixel Slate, ce qui signifie que vous pouvez en obtenir un avec un Intel Core m3, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage pour 449 $. De plus, le Google Store a ajouté un stylo Pixelbook et un clavier Pixel Slate gratuits.

Pourtant, comme le magasin a mis à jour sa copie de page de liste pour ne plus mentionner le PDSF précédent, cela pourrait potentiellement indiquer que l’ardoise a subi une baisse de prix permanente, bien que d’autres détaillants aient toujours la comparaison du PDSF. Quoi qu’il en soit, c’est le meilleur moment que n’importe quel autre pour en acheter un alors que le stock existe toujours.

Pour une durée indéterminée, vous pouvez obtenir un modèle m3 pour 499 $, un i5 avec 128 Go de stockage pour 599 $ et un i7 avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage pour 899 $ – 300 $ de réduction. Vous recevrez également un stylo Pixelbook gratuit en bleu nuit ainsi qu’un clavier Pixel Slate chez B&H, Best Buy et d’autres détaillants participants. Le Google Store offre le choix entre ce clavier et le clavier Brydge G-Type. Gardez également à l’esprit que vous pouvez récupérer 10% sur votre achat dans le crédit Google Store via votre abonnement Google One. En général, vous économiserez jusqu’à 298 $ avec les accessoires gratuits.