La taille de l’iPhone 5,4 pouces à l’automne 2020 sera similaire à celle de l’iPhone 8

Le site japonais Mac Otakara a partagé aujourd’hui une rumeur quelque peu confuse sur la gamme d’iPhone 2020 d’Apple, suggérant que l’iPhone de 5,4 pouces sur lequel Apple travaille sera de la même taille que l’iPhone 8.

Citant les fournisseurs d’Apple exposant au CES, Mac Otakara dit qu’Apple “pourrait développer des modèles Face ID à côté des modèles Touch ID en tant que version mise à jour du” iPhone 8‌ “.

Cela semble porter à confusion avec le successeur «iPhone SE 2» ou ‌iPhone 8‌ à bas prix d’Apple, mais une autre mention du «iPhone» de 5,4 pouces avec Face ID suggère qu’il se réfère en fait au 5,4 pouces haut de gamme. rumeur pour l’automne 2020.

La taille du corps revient à ‌iPhone‌ 7 et la taille du récepteur se situe entre la série iPhone 11 et la série iPhone XS. La caméra arrière est beaucoup plus grande que l’iPhone 8‌ et la taille du flash LED True Tone revient à l’iPhone 7.

En utilisant la caméra TrueDepth, la largeur des verticules de la taille de la zone active pour l’affichage augmente et devient ainsi une taille de 5,4 pouces, et la possibilité que ce soit le modèle qui bourdonne augmente.

Des rumeurs antérieures ont indiqué qu’Apple travaille sur des appareils de différentes tailles pour sa gamme phare d’iPhone 2020, y compris un 5.4iPhone‌ de 5,4 pouces, un ‌iPhone‌ de 6,1 pouces (ou deux appareils de cette taille, basés sur une rumeur) et un 6,7- pouces ‌iPhone‌.

Mac Otakara dit que le 5.4iPhone 5.4 de 5,4 pouces aura une taille de corps de andiPhone‌ 7 et une caméra arrière qui est “beaucoup plus grande que celle du” iPhone 8‌ “. En utilisant le système de caméra TrueDepth et en éliminant le bouton Accueil, la zone active de l’écran mesure 5,4 pouces, bien que la taille de l’appareil soit similaire à celle du ‌iPhone 8‌.

Le ‌iPhone 8‌ (et le ‌iPhone‌ 7) dispose d’un écran de 4,7 pouces avec des cadres supérieurs et inférieurs épais qui offrent de la place pour la caméra frontale et le bouton Accueil. En éliminant les lunettes, Apple peut offrir un écran plus grand dans un corps plus petit. Le 5.4iPhone 5.4 de 5,4 pouces sera le plus petit ‌iPhone‌ d’Apple offert depuis le ‌iPhone 8‌ 2017.

Il y a des rumeurs mitigées sur l’iPhone en ce moment, mais en un mot, il semble qu’Apple lancera quatre à cinq nouveaux iPhones en 2020. Le premier arrivera au printemps 2020 et sera un “”iPhone SE 2‌” ou ‌iPhone 8‌. destiné à être un «iPhone» à faible coût avec «Touch ID» et un appareil photo à objectif unique. Ce ‌iPhone‌ n’aura pas d’identification de visage et continuera d’avoir des cadres supérieurs et inférieurs épais.

À l’automne, Apple lancera trois ou quatre nouveaux iPhones phares dans les options de taille 5,4, 6,1 et 6,7 pouces, et ces iPhones proposeront des affichages bord à bord, une connectivité 5G, des caméras multi-objectifs, etc. La plupart des rumeurs suggèrent que nous pouvons nous attendre à trois iPhones à l’automne 2020, mais un analyste de JPMorgan a récemment déclaré qu’il pourrait y avoir deux iPhones de 6,1 pouces, bien que cela n’ait pas encore été confirmé par une autre source.

La gamme d’automne 2020 d’Apple sera similaire à la gamme 2019 d’iPhone‌, avec des iPhones disponibles à plusieurs prix à partir d’environ 700 $, tandis que le successeur du début 2020 ‌iPhone 8‌ pourrait coûter aussi peu que 399 $.

