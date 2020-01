La technologie AR de Pinterest est la nouvelle meilleure amie des amateurs de maquillage!

Êtes-vous un accro du maquillage? Alors cette nouvelle est pour vous. Nous avons tous rencontré de l’indécision lors du choix du bon maquillage / cosmétique en ligne. Une partie de cette raison réside dans le fait que nous ne pouvons pas voir par nous-mêmes à quoi ressemblera ce maquillage. Eh bien, Pinterest est là pour nous sauver de cet état de maquillage désemparé.

Pinterest a introduit une fonctionnalité AR “Try On” dans l’application mobile qui est alimentée par Lens. C’est une fonctionnalité qui permet aux Pinners d’essayer virtuellement leur maquillage grâce à la réalité augmentée ou AR. La RA n’est pas la fonction de caméra mobile typique qui ajoute divers effets sur la peau pour embellir votre visage. Il célèbre plutôt la vraie peau et vous permet de choisir les meilleures nuances de votre maquillage comme de vraies.

Une fois que vous appuyez sur la fonction de maquillage Pinterest AR Try On, vous trouverez facilement les différentes nuances. Les options que vous obtenez après avoir tapé dessus sont les suivantes:

1. Vous obtiendrez une variété de tons de peau parmi lesquels choisir afin de l’adapter à votre propre teint.

2. Vous pouvez sélectionner n’importe quelle nuance de rouge à lèvres et essayer votre propre teint pour voir par vous-même

3. On peut explorer plus de nuances de rouge à lèvres avec le même teint avec “plus comme ça”Option

4. Vous obtiendrez souvent cette option Try-On avec certains produits sélectionnés avec un terme attaché comme «rouge à lèvres mat» ou «rouge à lèvres rouge»

5. Si vous avez le sentiment de ne pas acheter pour le moment, vous pouvez toujours prendre votre photo et l’enregistrer pour acheter plus tard

6. Vous pouvez rencontrer des nuances que d’autres portent dans une épingle. Eh bien, vous pouvez appuyer sur “voir des looks similaires”Pour essayer par vous-même.

Pinterest est un média social de premier ordre dans le domaine de la recherche et de l’achat de produits. Les gens le choisissent trois fois plus que d’autres applications aux États-Unis. Cette application est disponible sur Android et iOS aux États-Unis, maintenant avec de nombreuses autres catégories AR à venir.

“Essayer“Vous permet d’essayer pendant que vous faites glisser votre doigt vers le haut pour faire vos achats. Les marques dont les produits que vous pouvez acheter à l’aide de cette fonction sont Estée Lauder, Sephora, bareMinerals, Neutrogena et les marques L’Oreal NYX Professional Makeup, YSL Beauté, Lancôme et Urban Decay.

Alors maintenant, vous êtes prêt à éviter toute la hâte d’acheter un produit auprès d’un détaillant ou le manque de fiabilité de votre choix. Alors allez-y et faites de Pinterest votre nouveau meilleur ami!