La technologie de suivi des contacts du coronavirus soutenue par Apple devrait arriver en avance sur le calendrier

L’API de suivi des contacts du coronavirus d’Apple devrait être lancée le 28 avril. C’est-à-dire en avance sur le calendrier d’origine (via iGeneration). La nouvelle est apparue à la suite d’une rencontre entre Tim Cook et le commissaire européen au marché intérieur et aux services, Thierry Breton.

Pression et progrès sur la technologie de traçage des contacts du coronavirus

M. Breton a annoncé dans un communiqué que la première version de l’API sera disponible pour les développeurs dans quelques jours. Apple avait initialement annoncé mai comme date de sortie. En outre, il a déclaré:

Il est de la responsabilité d’entreprises telles qu’Apple de faire tout leur possible pour développer des solutions techniques appropriées pour faire fonctionner les applications nationales. La coordination avec les autorités sanitaires des États membres de l’UE est primordiale.

Il aurait mis Tim Cook sous pression, lui demandant de s’assurer que les applications de recherche de contacts fonctionnent pleinement sur les iPhones, ainsi que sur d’autres appareils. Malgré les désaccords sur les questions de confidentialité en France et au Royaume-Uni, des cas spécifiques n’ont pas été discutés lors de la conversation de 30 minutes (via .). M. Breton a tweeté qu’il avait «un bon échange» avec le PDG d’Apple. Le commissaire européen a tenu une réunion similaire avec le PDG de Google, Sundar Pichai, au début de la semaine.

La technologie de recherche des contacts utilise Bluetooth pour déchiffrer si une personne a été en contact avec quelqu’un qui a été testé positif pour COVID-19. Une application en avertit l’utilisateur et il peut alors prendre les mesures appropriées. Plus tôt ce mois-ci, Apple et Google ont annoncé un partenariat pour développer une telle technologie. La première étape de cette opération implique la libération et l’API pour permettre à diverses applications de recherche de contacts de communiquer entre elles. La deuxième étape proposée consistait à intégrer la technologie dans les systèmes d’exploitation des smartphones. Cette technologie est considérée comme un élément essentiel du relâchement des mesures de verrouillage.