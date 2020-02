La technologie NearShore partage des conseils sur la gestion efficace d’une équipe Nearshore

Les processus commerciaux modernes de pratiquement tous les secteurs profitent de la puissance de l’externalisation. Lorsque les entreprises peuvent transférer des emplois non essentiels vers des entreprises extérieures spécialisées dans des fonctions particulières, de nombreuses tâches peuvent être exécutées de manière plus rentable.

Onshoring décrit les processus d’externalisation vers des entreprises locales dans le pays d’origine de l’entreprise cliente. La délocalisation implique généralement l’externalisation à des entreprises dans d’autres pays qui sont souvent géographiquement éloignés. Le Nearshoring est un type hybride d’externalisation qui utilise des entreprises dans d’autres pays qui sont géographiquement proches de l’entreprise cliente, permettant une externalisation rentable avec des entreprises culturellement compatibles et qui fonctionnent selon le même horaire de travail que le siège social d’une entreprise cliente.

Au Mexique et dans les pays d’Amérique latine, les salaires ont continué de se situer sous le salaire moyen de nombreux pays asiatiques, avec un écart stable ou croissant. Le maintien de la main-d’œuvre au Mexique et en Amérique latine est plus stable et cohérent que ce que l’on trouve généralement dans la délocalisation du travail externalisé.

Les travailleurs côtiers sont beaucoup plus susceptibles de devenir des membres permanents et stables des équipes basées aux États-Unis. La gestion d’une entreprise de délocalisation implique des défis uniques. NearShore Technology partage des conseils sur la gestion d’une équipe de nearshoring.

Développer des techniques de communication très efficaces

L’un des avantages les plus importants du nearshoring est de travailler avec une équipe qui peut être fonctionnellement équivalente à un groupe interne. La clé du développement de cette équivalence réside dans des capacités de communication en temps réel cohérentes et continues. Étant donné qu’une équipe proche du littoral travaillera dans le même fuseau horaire (ou très proche) que l’équipe locale, l’équipe proche du littoral devrait travailler et être disponible pour communiquer en même temps que le calendrier de travail du siège.

Les développements technologiques de communication modernes fournissent une puissance de communication en temps réel que le courrier électronique et d’autres méthodes de communication retardées ne peuvent pas. Qu’il s’agisse de protocoles de chat en direct, de visioconférence à la demande ou de bons vieux appels téléphoniques, la séparation géographique d’une équipe proche du littoral peut être éliminée de plusieurs manières.

Garder la portée du plan d’action claire et cohérente

Dans tout I.T. environnement de gestion de projet, un maillon faible typique est un champ d’action mal défini ou communiqué. Ce problème peut être aggravé par l’externalisation sans attention appropriée.

Il est essentiel qu’une entreprise cliente transmette clairement à une équipe nearshore précisément quels sont les objectifs de chaque projet et qu’elle sollicite activement les commentaires du nearshore pour être sûr que tout le monde est sur la même longueur d’onde. Un suivi constant des progrès et de la planification des tâches permet de protéger l’intégrité de la portée attendue de chaque projet externalisé.

Soyez flexible et agile lorsque vous travaillez avec une équipe nearshore de confiance

Lorsque votre entreprise a déployé des efforts pour créer une équipe offshore fiable et compétente, tirez le meilleur parti de la relation d’externalisation en utilisant cette relation comme vous le feriez avec une équipe de développement interne. Vous devez vous attendre et promouvoir les suggestions de l’équipe nearshore sur les changements et modifications au cours des projets de développement.

Faites savoir à vos experts nearshore que vous ne vous attendez pas à une acceptation sans réserve de chaque directive ou suggestion que l’équipe locale met en œuvre. La clé du succès de l’IT le développement est une modification et une adaptation constantes, et vous devez garder votre équipe nearshore au centre de ce processus.

Rencontrez votre équipe nearshore

Bien qu’il ne soit pas possible de faire visiter votre siège local et vos installations par votre équipe nearshore, vous devez investir le temps et les efforts nécessaires pour rencontrer votre équipe nearshore à leur emplacement dans la mesure du possible. N’apportez pas seulement la propriété non plus. Demandez aux gestionnaires et développeurs internes de se déplacer pour rencontrer également l’équipe nearshore. Rien ne renforce la cohésion d’équipe et les relations de confiance comme l’interaction personnelle – planifiez des réunions autour du travail et des activités personnelles. L’interaction sociale est irremplaçable pour développer la relation de quasi-délocalisation idéale.