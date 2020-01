La TESS de la NASA pourrait repérer une «seconde Terre» à proximité – .

Dans le jeu de chasse aux exoplanètes, les scientifiques collectent les découvertes plus rapidement qu’ils ne peuvent réellement s’asseoir et les étudier. Il y a beaucoup de planètes, mais les plus excitantes sont celles qui ont le potentiel d’héberger la vie et qui ressemblent le plus à notre propre Terre en termes de température et de composition.

Maintenant, des chercheurs utilisant le satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) de la NASA et le télescope spatial Spitzer ont confirmé la présence d’une planète proche appelée TOI 700 d. Le monde se trouve confortablement dans la zone habitable de son étoile hôte, et d’après ce que les astronomes peuvent dire, il semble ressembler beaucoup à la Terre. La meilleure partie? C’est relativement proche.

D’accord, alors que nous en sommes tous venus à apprendre, «fermer» est un terme relatif lorsque nous parlons d’objets dans l’espace. Dans le cas du TOI 700 d, «proche» signifie que la planète est suspendue à une distance d’environ 100 années-lumière. C’est encore une distance incroyable que nous n’avons absolument aucun moyen de parcourir pour le moment, mais elle est beaucoup plus proche que de nombreuses autres exoplanètes récemment découvertes.

“TESS a été conçu et lancé spécifiquement pour trouver des planètes de la taille de la Terre en orbite autour d’étoiles proches”, a déclaré Paul Hertz de la NASA dans un communiqué. «Les planètes autour d’étoiles proches sont plus faciles à suivre avec des télescopes plus grands dans l’espace et sur Terre. Découvrir TOI 700 d est une découverte scientifique clé pour TESS. Confirmer la taille de la planète et le statut de la zone habitable avec Spitzer est une autre victoire pour Spitzer à l’approche de la fin des opérations scientifiques en janvier. “

L’étoile en orbite autour de la Terre est assez différente de la nôtre. Il est beaucoup plus petit et plus frais, avec seulement environ 40% de la masse de notre propre soleil et des températures de surface d’environ la moitié.

Exactement à quoi ressemble la surface de la planète est encore un mystère. Les astronomes croient que la planète est étroitement verrouillée avec son étoile, ce qui signifie qu’elle montre toujours à son étoile le même “visage”, avec un côté de la planète toujours couvert de lumière et l’autre d’obscurité.

C’est une découverte incroyablement intéressante, mais nous devrons attendre que la technologie se rattrape avant de pouvoir dire si un tel monde vaut la peine d’être visité si jamais cela devient une option.

