La tour de détection de la société de suivi a utilisé des applications VPN pour collecter des données

La société de suivi Sensor Tower a utilisé ses applications VPN sur iOS et Android pour collecter des données sur ses millions d’utilisateurs (via Buzzfeed News).

Tour de capteur

Sensor Tower dispose d’une plate-forme d’intelligence d’application utilisée par les développeurs, les investisseurs en capital-risque et d’autres pour suivre les tendances d’utilisation et la popularité des applications. Ses applications demandent à l’utilisateur d’installer un certificat racine qui lui donne accès à toutes les données et au trafic entrant et sortant de l’appareil.

Sensor Tower prétend qu’il ne collecte que des données d’utilisation et d’analyse anonymes. La plupart des applications sous son contrôle ont été supprimées de l’App Store et de Google Play Store en raison de violations de la vie privée.

Randy Nelson, responsable des informations mobiles de Sensor Tower, a déclaré: «Nos applications ne suivent, ne demandent ou ne stockent aucune donnée utilisateur sensible, comme les mots de passe, les noms d’utilisateur, etc., provenant d’utilisateurs ou d’autres applications sur l’appareil d’un utilisateur, y compris les navigateurs Web, “

Un tweet du développeur iOS Will Strafach en 2019 indique que des entreprises comme Sensor Tower le font depuis longtemps.

