La toute dernière version d’Apple Safari Technology Preview supprime officiellement la prise en charge d’Adobe Flash

Cette année marque officiellement la fin d’une ère: comme annoncé en 2017, Adobe cessera de prendre en charge le Flash autrefois omniprésent d’ici la fin de 2020. Avec la dernière version de son navigateur Safari Technology Preview aujourd’hui, Apple a franchi une nouvelle étape dans le cadre de ses efforts pour mettre fin à toute utilisation de Flash dans Safari.

Safari Technology Preview est essentiellement la version bêta de Safari. Il s’agit d’une version expérimentale de Safari qui permet aux développeurs et aux autres utilisateurs de signaler les bogues et les améliorations de performances avant que les modifications ne soient publiées pour tout le monde.

Caché dans les notes de publication de Safari Technology Preview version 99, publiées aujourd’hui, se trouve le petit détail notable que la version supprime la prise en charge d’Adobe Flash. Cela signifie que vous ne pouvez plus installer ni utiliser Adobe Flash dans Safari. Bien que cette modification prenne effet immédiatement pour les utilisateurs de Safari Technology Preview, on ne sait pas quand elle sera déployée dans la version normale de Safari.

Pour presque tout le monde, cela ne devrait pas du tout être un obstacle. Apple a cessé de préinstaller Flash sur le Mac en 2010. Depuis le début, les utilisateurs avaient pu l’installer seuls s’ils en avaient vraiment besoin. Mais même quand même, Apple a commencé à désactiver Adobe Flash par défaut avec Safari 10 dans macOS Sierra.

Adobe a annoncé son intention de «flash de fin de vie» d’ici la fin de 2020 il y a près de trois ans. À l’époque, Apple a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec Adobe pour achever la transition vers un monde sans Flash, soulignant que le Mac, l’iPhone et l’iPad étaient déjà couramment utilisés sans Flash:

Les utilisateurs d’Apple utilisent le Web sans Flash depuis un certain temps. iPhone, iPad et iPod touch n’ont jamais pris en charge Flash. Pour le Mac, la transition de Flash a commencé en 2010, lorsque Flash n’était plus préinstallé. Aujourd’hui, si les utilisateurs installent Flash, il reste désactivé par défaut. Safari nécessite une approbation explicite sur chaque site Web avant d’exécuter le plug-in Flash.

Maintenant que 2020 est arrivé, nous pouvons nous attendre à la mort officielle de Flash – qui aurait dû se produire il y a de nombreuses années. Avez-vous de bons souvenirs de Flash? Maux de tête? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

