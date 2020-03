La valise Oragnicore d’Incipio est une protection 100% compostable

Chaque vieux smartphone qui se retrouve dans une décharge fait partie du problème croissant des déchets électroniques. Et, même si vous obtenez un étui pour empêcher les smartphones cassés d’ajouter encore plus de décharges, votre cas contribuera également un jour. Mais, Incipio a une solution qui peut protéger votre téléphone des décharges tout en offrant une option plus écologique quand vient le temps de retirer le boîtier lui-même.

La coque Incipio Organicore est la solution idéale pour les clients soucieux de l’environnement qui souhaitent protéger leur Galaxy S20 Plus ou Ultra. C’est parce qu’il est fabriqué à partir de plantes. En d’autres termes, c’est 100% compostable.

L’étui Organicore d’Incipio ressemble beaucoup à d’autres étuis de smartphone. Il est mince, léger et conçu pour offrir une grande protection à votre smartphone. Il est suffisamment flexible pour s’enrouler facilement autour de votre téléphone, mais il s’adapte parfaitement. Il est suffisamment fin pour permettre même la recharge sans fil lorsque le boîtier est allumé.

Sans ajouter beaucoup de volume à votre téléphone, il peut offrir une protection sérieuse. Incipio a testé l’étui pour protéger contre les chutes jusqu’à 6 pieds. Bien qu’il ne couvre que l’arrière et les bords du téléphone, des lunettes surélevées autour de l’écran peuvent également empêcher le verre fragile à l’avant de toucher le sol et nécessiter une réparation coûteuse.

Toute cette protection est une bonne nouvelle pour votre téléphone, mais l’affaire est également une bonne nouvelle pour l’environnement. Incipio a utilisé des matériaux biologiques et végétaux dans la conception. Ainsi, lorsque vous avez terminé avec votre téléphone et que vous n’avez plus besoin de l’étui, vous ne le jetez pas à la poubelle. Au lieu de cela, vous pouvez placer l’Incipio Organicore dans un environnement de compostage où il peut se décomposer complètement en 6 mois à 2 ans. Il ne laissera pas non plus de résidus toxiques. Et ne vous inquiétez pas qu’il se décompose avant d’en avoir fini, car Incipio l’a conçu pour résister à l’usure normale.

Avec l’Incipio Organicore, vous pouvez protéger l’environnement tout en protégeant votre Galaxy S20 +.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.