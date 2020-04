La vente d’articles essentiels pour la maison intelligente de Best Buy comprend des routeurs, des haut-parleurs et bien plus encore

Pendant que vous êtes coincé à la maison à imaginer des façons d’améliorer chaque pièce, Best Buy vient de lancer une vente d’articles essentiels pour la maison intelligente que vous ne voudrez pas manquer. Avec des réductions sur tout, des routeurs Netgear et Linksys aux appareils Ring, haut-parleurs intelligents, ampoules intelligentes, et plus encore, cette vente a beaucoup de choix, et vous pouvez même obtenir la livraison gratuite en atteignant un total de commande de 35 $ ou plus.

Achat intelligent

Smart Home Essentials et plus

Embellissez votre maison pendant que vous êtes coincé à l’intérieur avec l’aide de la vente de maison intelligente de Best Buy, avec des réductions sur tout, des routeurs Netgear et Linksys aux appareils Ring, haut-parleurs intelligents, le portail Facebook et plus encore.

Les prix varient

Les offres en vedette de Best Buy dans la vente de cette semaine débutent avec les routeurs. Vous pouvez évaluer le routeur Wi-Fi 5 double bande AC1750 de Netgear à 20 $ de réduction ou passer au système Wi-Fi maillé tri-bande Linksys Velop (pack de 3) qui est maintenant réduit de 70 $.

Les appareils Google entrent également en vente, avec des remises telles que jusqu’à 40% de réduction sur les haut-parleurs intelligents Google et le Nest Hub en vente pour 99,99 $. Ces produits vous permettent d’ajouter des fonctionnalités de commande vocale à un large éventail d’appareils domestiques intelligents compatibles. Vous n’aurez qu’à demander à l’Assistant Google un peu d’aide une fois que tout sera synchronisé.

Meilleurs outils d’apprentissage en ligne pour les enfants: ABCmouse, Reading IQ, et plus

Les sonnettes Ring ne peuvent pas être directement actualisées, mais vous pouvez économiser 20 $ sur le Ring Chime lorsqu’il est acheté avec une Ring Doorbell à son prix habituel de 99,99 $. Le Ring Chime coûte généralement 30 $, donc avec l’offre d’aujourd’hui, vous pourrez en ajouter un à votre commande pour seulement 10 $ de plus. Cet appareil se synchronise avec votre sonnette et émet un carillon audible lorsque vous appuyez sur la sonnette afin que vous puissiez entendre quand quelqu’un est arrivé à la porte même si votre téléphone n’est pas là.

Best Buy offre la livraison gratuite sur toutes les commandes totalisant 35 $ ou plus. À l’heure actuelle, les clients ne sont pas autorisés à magasiner à l’intérieur du magasin, mais si vous avez besoin de votre achat plus tôt qu’il ne peut être expédié, le ramassage à la bordure est également une option dans certains endroits.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.