La vente de cartes micro SD PNY sur Amazon vous permet d’économiser jusqu’à 41%

Le stockage extensible est une fonctionnalité que de nombreux clients souhaitent réellement dans leurs smartphones. Cela leur donne la liberté de stocker des tonnes d’applications et de médias sans se soucier de manquer d’espace. Et maintenant, pour ceux d’entre vous qui ont la chance de posséder un combiné avec mémoire extensible, Amazon a une vente actuelle sur les cartes SD PNY à ne pas manquer.

La vente propose deux options: les cartes SD PNY Elite-X 128 Go et PNY PRO Elite 256 Go. Pour un temps limité, les clients peuvent acheter une de ces cartes SD pour 16 $ ou 32 $, respectivement. Cela représente un total de 41% et 40% sur les étiquettes de prix originales de 27 $ et 55 $.

Ce qui est bien avec cette offre, c’est que la plupart des gens utilisent probablement plus de cartes SD. Même si vous ne disposez pas d’un smartphone avec stockage extensible, ces cartes micro SD PNY fonctionneront également très bien avec votre appareil photo, drone, liseuse, tablette, etc.

Cette vente est la bonne affaire d’Amazon, et cela signifie qu’elle ne durera pas longtemps. Donc, si vous êtes à la recherche d’une nouvelle carte SD, vous devriez sauter sur cette offre avant qu’il ne soit trop tard.

Carte micro SD PNY PRO Elite 256 Go

Cette carte micro SD PRO Elite de 256 Go de PNY offre une vitesse de lecture jusqu’à 95 Mo / s, une vitesse d’écriture de 90 Mo / s et suffisamment de stockage pour contenir des tonnes de musique, de films et de photos. Il comprend également un adaptateur SD afin qu’il fonctionne avec presque tous les appareils que vous possédez qui prennent en charge le stockage de carte SD amovible.

Carte micro SD PNY Elite-X 128 Go

Cette carte micro SD PNY Elite-X 128 Go est l’une des meilleures options budgétaires que vous pouvez choisir dès maintenant. Cette carte SD de classe 10 prend en charge jusqu’à 100 Mo / s de vitesse de lecture et elle vante les performances A1, donc si vous cherchez une carte SD bon marché pour étendre votre stockage pour télécharger plus d’applications sur votre smartphone, c’est votre meilleur pari.