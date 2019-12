La vente de Google Nest Hub prévoit une remise de 40%, deux Nest Minis gratuits inclus

Cible

Google fait certaines des meilleures technologies de maison intelligente autour. Et maintenant, il est super facile de démarrer avec une maison intelligente propulsée par Google grâce à la vente actuelle de Google Nest Hub.

Le Google Nest Hub – anciennement appelé Google Home Hub – coûte jusqu'à 129 $. À l'heure actuelle, les clients peuvent en acheter un pour eux-mêmes pour seulement 79 $. En règle générale, cette vente ne serait pas trop spectaculaire, étant donné que l'appareil descend régulièrement à ce prix.

À l'heure actuelle, lorsque vous achetez un Google Nest Hub à prix réduit, vous obtenez également deux Google Nest Minis gratuits. Normalement vendus au détail à 49 $, les derniers mini-haut-parleurs intelligents de Google sont un ajout vraiment convaincant à cette vente et augmentent les économies des clients à un grand total de 148 $.

En relation: Meilleurs écrans intelligents: Google Nest Hub Max, Amazon Echo Show, etc.

Cette vente facilite plus que jamais le démarrage de votre propre configuration de maison intelligente. Pour la plupart des gens, c'est plus que suffisant pour couvrir la majorité de leurs maisons, y compris leur cuisine, leur salon et leur salle à manger, par exemple.

Nous ne savons pas combien de temps la cible offrira gratuitement des Nest Minis avec cette vente Google Nest Hub, mais si vous êtes intéressé, vous feriez mieux d'agir rapidement. Il disparaîtra avant que vous le sachiez.

Google Nest Hub L'un des meilleurs écrans intelligents du marché

Si vous avez besoin d'un écran intelligent, le Google Nest Hub est l'un des meilleurs du marché. L'écran de sept pouces vous permet de regarder des vidéos de cuisine et de voir qui est devant votre porte. Pendant ce temps, la matrice à deux micros garantit que le Nest Hub comprend précisément vos commandes.

Plus d'articles sur la technologie Smart Home