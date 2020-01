La vente de Pixel 4 réduit de 220 $ le prix de détail sur Amazon

Amazon

Les appareils Pixel 4 de Google ont enregistré de nombreuses ventes depuis son lancement en octobre, mais toutes les remises ne sont pas créées de la même manière. La dernière vente Pixel 4 d’Amazon se distingue particulièrement parmi les autres, offrant l’un des prix les plus bas que nous ayons vus jusqu’à présent. Vous pouvez obtenir un tout nouveau Just Black 64 Go Pixel 4 en vente sur Amazon pour seulement 579 $. C’est 220 $ de réduction sur le prix considérable de 799 $ de l’appareil.

Malheureusement, toutes les autres variantes de Pixel 4 et Pixel 4 XL voient seulement environ 100 $ d’économies. Donc, si vous souhaitez acheter le plus petit appareil et que vous ne vous souciez pas de la couleur que vous obtenez, cela vaut la peine d’aller avec la variante Just Black pour économiser 120 $ supplémentaires.

Outre la durée de vie de la batterie médiocre, le Pixel 4 est l’un des meilleurs appareils Android que vous pouvez acheter. C’est également l’un des meilleurs téléphones avec appareil photo Android. En plus de cela, les appareils offrent des logiciels rapides et fluides, de nombreuses fonctionnalités intéressantes et des mises à jour directement depuis Google lui-même.

Nous ne savons pas combien de temps durera la remise. Donc, si vous êtes à la recherche d’un nouvel appareil Android phare, vous ne voudrez pas manquer cette vente Pixel 4 Amazon.

Google Pixel 4 Le dernier combiné de Google.

Le Pixel 4 offre une expérience photo exceptionnelle que peu peuvent rivaliser. Il est associé à un puissant processeur Snapdragon 855 et à d’autres spécifications de niveau phare. N’oublions pas non plus que la famille Pixel est le premier appareil à recevoir de nouvelles mises à jour Android, vous obtenez donc toujours la meilleure et la plus sécurisée version d’Android disponible.