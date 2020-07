La vente de points de vente de Nomad a jusqu’à 70% de réduction sur les chargeurs sans fil, les câbles Lightning et USB-C, les étuis pour iPhone, etc.

Nomad a lancé une vente de points de vente aujourd’hui, éliminant les versions de la génération précédente de ses accessoires les plus populaires. Cela inclut des réductions sur les accessoires tels que les étuis AirPods, les chargeurs sans fil, les câbles Lightning et USB-C, les étuis iPhone, etc.

Remarque: MacRumors est un partenaire affilié de Nomad. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à maintenir le fonctionnement du site.

Tous les produits de cette vente sont fortement réduits, jusqu’à 70 pour cent de réduction, et ils sont en vente finale et ne peuvent pas être retournés. Vous pouvez parcourir la vente complète sur le site Web de Nomad, et nous avons collecté certains des produits ci-dessous.

Étuis

Étui robuste AirPods – 14,95 $, en baisse par rapport à 29,95 $

iPhone XS Rugged Tri-Folio – 19,95 $, en baisse de 79,95 $

iPhone XS Max Rugged Tri-Folio – 19,95 $, en baisse de 79,95 $

Étui robuste pour iPhone XR – 24,95 $, en baisse par rapport à 69,95 $

Bracelet Apple Watch

Bracelet moderne avec quincaillerie noire – 34,95 $, en baisse de 69,95 $

Chargeurs et concentrateurs

Hub USB (3 ports) – 14,95 $, en baisse de 39,95 $

Hub USB (5 ports) – 19,95 $, contre 39,95 $

Hub sans fil – 39,95 $, contre 79,95 $

Station de base Apple Watch Edition – 119,95 $, en baisse par rapport à 139,95 $

Les câbles

Câble USB-A vers Lightning (1,5 m) – 9,95 $, en baisse par rapport à 29,95 $

Câble USB-C (1 m) – 9,95 $, en baisse de 34,95 $

Câble de batterie USB-A vers Lightning (1,5 m) – 19,95 $, en baisse par rapport à 49,95 $ Dirigez-vous vers notre résumé complet des offres pour vous tenir au courant des dernières offres et réductions que nous avons suivies au cours de la semaine dernière. Offres

Cet article, « Aubaines: la vente de points de vente de Nomad a jusqu’à 70% de réduction sur les chargeurs sans fil, les câbles Lightning et USB-C, les étuis pour iPhone, et bien plus », est d’abord apparu sur MacRumors.com

Discutez de cet article dans nos forums