La vente de Samsung Galaxy Bud voit 15% de réduction sur Amazon

Amazon

Si vous êtes actuellement à la recherche d’une nouvelle paire d’écouteurs sans fil authentiques, alors nous avons une surprise pour vous. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir une toute nouvelle paire de Samsung Galaxy Buds d’Amazon en vente à 15% de réduction.

Cette vente ramène le prix des Galaxy Buds à 109 $, soit 20 $ de moins que leur prix d’origine. Les derniers véritables écouteurs sans fil de Samsung offrent jusqu’à six heures d’autonomie – avec sept de plus grâce à l’étui de chargement inclus – chargement sans fil, commandes tactiles faciles à utiliser et construction compacte qui les rend faciles à emporter partout.

En relation: Les meilleurs vrais écouteurs sans fil

Nous prévoyons que Samsung lancera le suivi de ces écouteurs – le Samsung Galaxy Buds Plus – à Unpacked 2020 le mois prochain. Ces prédécesseurs ne semblent pas offrir une énorme mise à niveau par rapport à ces écouteurs de la génération actuelle, donc si vous souhaitez économiser autant d’argent que possible, cette vente Galaxy Buds est un achat facile.

Nous avons vu le prix de ces écouteurs fluctuer aujourd’hui, et nous ne savons pas combien de temps le prix restera inférieur à 110 $. Donc, si vous êtes à la recherche d’une mise à niveau audio, vous ne voulez pas manquer cette vente Amazon Samsung Galaxy Buds.

Samsung Galaxy Buds

Les écouteurs sans fil de Samsung offrent une grande autonomie de batterie, un étui de chargement sans fil et des commandes tactiles élégantes. Ne vous attendez pas à la prise en charge du codec aptX ou au stockage interne.