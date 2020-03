La vente de Samsung Galaxy Watch réduit jusqu’à 135 $

Microsoft

Samsung fabrique certaines des meilleures montres intelligentes et portables disponibles. La société propose une variété de produits pour différents cas d’utilisation, et maintenant vous pouvez trouver celui qui vous convient lors de la vente actuelle de Samsung Galaxy Watch sur le Microsoft Store.

À l’heure actuelle, vous pouvez économiser jusqu’à près de 135 $ de réduction sur l’une des dernières montres intelligentes de Samsung, y compris la Galaxy Watch, Watch Active 2 et Galaxy Fit. Les économies les plus importantes viennent avec la version LTE de la Galaxy Watch Active 2. Le reste des offres varie entre environ 31 $ et 126 $.

Lisez aussi: Les meilleures applications Samsung Galaxy Watch Active 2

Que vous recherchiez quelque chose de élégant à porter même dans les occasions les plus formelles ou que vous souhaitiez un nouveau compagnon d’entraînement, cette vente est faite pour vous. Cependant, tous les coloris et tailles de montres Samsung Galaxy ne bénéficient pas d’une remise, alors assurez-vous de vérifier chaque variante pour voir celles qui offrent le plus d’économies

Nous ne savons pas combien de temps durera cette vente, donc si vous êtes à la recherche d’une nouvelle montre connectée, vous devriez envisager l’une de ces montres Galaxy.

Samsung Galaxy Watch Active 2

Dernière née de la gamme de montres connectées de Samsung, la Galaxy Watch Active 2 dispose d’un écran circulaire avec une lunette tactile. Il suit également vos activités, telles que le vélo, la course, la natation, etc. Il comprend même Samsung Pay, que vous pouvez utiliser avec des lecteurs de cartes standard et compatibles NFC.

Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE

La dernière et la plus grande smartwatch Samsung, mais avec une connectivité LTE continue ajoutée en haut.

Samsung Galaxy Watch Active

137,17 $ Économisez 62,82 $

Acheter maintenant Samsung Galaxy Watch

178, 33 $ Économisez 81, 66 $

Acheter maintenant Montre connectée Samsung Galaxy Fit

68,58 $ Économisez 31,41 $

Achetez-le maintenant