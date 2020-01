La vente du Galaxy S10 Plus prend jusqu’à 400 $ de rabais

Amazon

Les produits phares de Samsung en 2020 approchent à grands pas. Mettre la main sur le dernier matériel de l’entreprise entraîne généralement un coût d’entrée élevé, et nous nous attendons à ce que les nouveaux appareils de Samsung soient les pires contrevenants à ce jour. Vous n’avez pas nécessairement besoin de la dernière version mais vous recherchez toujours une expérience formidable? Avec la dernière vente Galaxy S10 Plus d’Amazon, vous n’avez pas à dépenser autant pour obtenir l’une des meilleures expériences mobiles Samsung.

À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir jusqu’à 400 $ de réduction sur un appareil Galaxy S10 Plus spécifié. Les économies les plus élevées viennent avec la variante blanche de 1 To, bien que presque toutes les autres configurations voient une remise de 300 $. Cela signifie que vous pouvez obtenir un tout nouveau Galaxy S10 Plus pour aussi peu que 699 $.

Il semble que certaines variantes d’appareils ne soient en vente que dans les 15 prochaines heures environ. Nous ne sommes pas sûrs que ce délai de vente s’applique à toutes les configurations Galaxy S10 Plus ou non, mais je ne prendrais pas le risque. Si vous cherchez à mettre la main sur l’un des meilleurs appareils Android jamais créés, vous devriez profiter de cette offre avant qu’il ne soit trop tard.

Samsung Galaxy S10 Plus Un produit phare premium avec une batterie plus grande

Le Galaxy S10 Plus diffère du Galaxy S10 en offrant une batterie plus grande et un écran plus grand. Il fournit également un capteur de profondeur secondaire pour les selfies. Sinon, vous pouvez vous attendre aux mêmes fonctionnalités supplémentaires, telles que la charge sans fil et l’indice IP68.