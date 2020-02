La vente d’un jour sur Amazon réduit les prises intelligentes à 6 $, les interrupteurs d’éclairage intelligents à 14 $ et les bandes LED à 13,59 $ – .

Avez-vous attendu la vente parfaite pour vous approvisionner en équipement de maison intelligente, vous serez heureux d’apprendre qu’elle vient d’arriver. Amazon organise une grande vente Gold Box d’une journée avec certains des meilleurs prix que nous avons vus sur les prises intelligentes populaires, les interrupteurs d’éclairage intelligents et même une bande lumineuse LED intelligente pour les téléviseurs. Un pack de 4 mini-prises intelligentes Gosund peut être acheté pour seulement 22,43 $ aujourd’hui, ce qui réduit le prix par prise à seulement 5,61 $. Si vous voulez renforcer les choses, les prises intelligentes améliorées Gosund 16A coûtent 23,83 $ pour un pack de 4, qui ne coûte que 5,96 $ chacune. Les commutateurs de gradateur intelligent Gosund coûtent 56,99 $ pour un pack de 4 aujourd’hui, ou 14,25 $ chacun, et le rétro-éclairage NiteBird Smart TV est tombé à 13,59 $. Tous ces appareils intelligents fonctionnent avec Alexa, Google Assistant ou une application sur votre smartphone, et ils sont tous en vente à des prix toujours bas aujourd’hui.

Gosund Mini Smart Plugs

CONTRÔLE VOCAL MAINS LIBRES: La mini prise wifi fonctionne avec alexa et google home. Gérez directement vos appareils via la commande vocale. Ajoutez plus de fonctionnalités avec ifttt, rendez votre vie plus amusante. La prise intelligente TanTan ne prend actuellement en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz.

TÉLÉCOMMANDE AVEC APPLICATION GRATUITE: Contrôlez instantanément les appareils connectés à la prise intelligente tantan wifi partout où vous avez Internet en utilisant l’application gratuite sur votre smartphone. Lorsque vous rentrez chez vous, les lumières vives de la maison et l’eau chaude dans le bain sont prêtes pour vous.

RÉGLER LA MINUTERIE ET ​​LE COMPTE À REBOURS: Planifiez votre prise intelligente pour allumer et éteindre automatiquement vos appareils électroniques au besoin, comme un humidificateur, une bouilloire électrique, un arbre de Noël, une cafetière, une lampe et un ventilateur électrique. La prise sans fil fonctionne également avec tous les appareils intelligents d’autres fournisseurs lors de leur ajout à des groupes.

PARTAGEZ VOTRE SMART LIFE: Créez un groupe pour toutes les prises wifi intelligentes et contrôlez le tout en une seule commande. Partagez votre mini prise wifi avec tous les membres de la famille en une minute. Plus de soucis, tout le monde peut le contrôler facilement.

QUALITÉ GARANTIE: Nous offrons 2 ans de garantie et des services d’assistance technique à vie. Les mini prises wifi TanTan sont certifiées etl et fcc qui assurent une protection complète. Assurez-vous que vous pouvez acheter en toute confiance!

Gosund 16A Smart Plugs

TÉLÉCOMMANDE: Contrôlez vos appareils électriques via l’application de votre téléphone quand et où que vous soyez après avoir téléchargé l’application gratuite Gosund tant qu’il y a un réseau. Idéal pour quelqu’un qui ne peut pas très bien se déplacer et qui a besoin d’un accès facile pour allumer / éteindre un appareil.

COMMANDE VOCALE: Compatible avec Alexa, Google Home Assistant, contrôlez vos appareils électroménagers avec la prise intelligente en donnant simplement des commandes vocales à Amazon Alexa ou Google Assistant. Aucun concentrateur requis, la prise intelligente fonctionne avec n’importe quel routeur Wi-Fi sans avoir besoin d’un concentrateur distinct ou d’un service d’abonnement payant.

RÉGLER L’HORAIRE ET LA MINUTERIE: Préparez-vous à avoir une maison intelligente et créez un horaire personnalisé pour allumer / éteindre automatiquement tout appareil électronique domestique ou appareils tels que lampes, humidificateur, cafetière, etc.

SIMPLE ET SÉCURITAIRE: Cette prise intelligente s’intègre dans n’importe quelle prise électrique sans obstruer les autres prises. Il utilise des matériaux ignifuges de classe PC V0 qui prolongent la durée de vie. La plage de tension disponible de 100 à 240 V prend en charge les petits ou les gros appareils électroménagers tout en renforçant la sécurité.

QUALITÉ GARANTIE: La mini prise intelligente présente un nouveau design élégant et est certifiée FCC ETL. Si vous rencontrez un problème ou avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter directement. Notre objectif est la satisfaction du client et nous nous engageons à le faire pour vous.

Interrupteurs gradateurs intelligents Gosund

Plage de variation de 0% à 100% – Ajustez la luminosité souhaitée via l’application sur le téléphone. Ou manuellement via le panneau tactile LED. La fonction de mémoire de luminosité est disponible pour le dernier réglage d’éclairage lorsque l’interrupteur d’éclairage intelligent est éteint. Le gradateur intelligent prend en charge les ampoules LED / CFL à intensité variable (jusqu’à 150 W) ou les ampoules à incandescence (jusqu’à 400 W) et les ventilateurs de plafond de 100 W. L’ampoule intelligente ne peut pas être atténuée par le gradateur intelligent.

Contrôle vocal – L’interrupteur intelligent fonctionne avec Alexa et Google Home pour libérer vos mains; Activez la compétence Gosund dans l’application Alexa / Google Home pour l’appairage. Aucun concentrateur ou abonnement requis pour le commutateur d’éclairage Wi-Fi Dimmer.

Programmation de la minuterie et télécommande – Réglez les programmations pour allumer / éteindre les appareils électriques lorsque vous êtes à la maison ou en déplacement. Contrôlez à distance votre commutateur intelligent de n’importe où via l’application Gosund; Vous pouvez également partager l’application avec les membres de votre famille pour contrôler l’appareil. Et vous pouvez créer un groupe pour contrôler vos interrupteurs intelligents à intensité variable Gosund; créez des scènes pour vous lever, vous endormir, etc.

Garantie-Inflammabilité UL94-V0 cétifiée, La protection contre les surtensions empêche la foudre. Le commutateur intelligent Gosund bénéficie d’une garantie de remboursement complet inconditionnel de 90 jours et d’une garantie limitée de 12 mois. Si vous rencontrez un problème ou avez besoin d’une assistance supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter directement par e-mail ou Amazon. Pour nos coordonnées, vous pouvez voir sur les commentaires ci-dessous. Nous offrons un service de remplacement gratuit à tout moment si le commutateur intelligent est défectueux, veuillez nous contacter chaque fois que vous rencontrez un problème avec le produit.

REMARQUE: WiFi 2.4G uniquement pour la connexion de l’application (PAS 5G); unipolaire uniquement (PAS à 3 voies). Un fil neutre est requis; la taille standard convient à toute plaque murale multi-gang standard. Des instructions étape par étape et une étiquette de couleur différente vous guideront à travers le processus de câblage.

NiteBird Smart TV Backlight

Télécommande vocale et APP: ne prend en charge que le réseau sans fil wifi 2,4 GHz. Vous pouvez contrôler vos lumières de bande de n’importe où et à tout moment avec l’application «Gosund» ou contrôler vos lumières mains libres avec Alexa et Google Home, dites simplement les commandes et profitez de la grande commodité de la commande vocale.

Synchroniser avec la musique: la bande LED NiteBird WiFi Sync s’allume sur votre chanson préférée et explorez comment les lumières changent avec le rythme. 16 millions de couleurs changeantes avec des contrôles de luminosité et de saturation. Associez toutes les occasions avec une multitude de couleurs et une lumière à intensité variable. Vous avez le choix entre 8 scènes: lecture, fête, loisirs, etc.

Soulagez la fatigue oculaire: Nos bandes lumineuses étanches peuvent éclairer le téléviseur avec une lumière à intensité variable pour réduire les dommages oculaires causés par la concentration de l’écran du téléviseur et apaiser la fatigue oculaire.

Installation facile: connectez les bandes LED avec le contrôleur, alimenté par USB 5V, téléchargez l’application «Gosund» et suivez les étapes très faciles. Utilisez de l’adhésif 3M pour un ajustement ferme.

Service après-vente de qualité: Garantie de 2 ans. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des problèmes et nous ferons de notre mieux pour vous satisfaire.

