La vente d’une journée Sandisk MicroSD fait chuter certaines cartes à leur plus bas niveau (jusqu’à 50 $ de rabais)

Que vous cherchiez à étendre l’espace de stockage sur votre smartphone, appareil photo ou système de jeu, l’offre d’aujourd’hui de Sandisk pourrait avoir précisément la carte que vous recherchez, surtout si vous avez besoin de stocker des vidéos 4K ou d’autres fichiers particulièrement volumineux. Plusieurs cartes MicroSDXC sont actuellement en vente sur Amazon, y compris des cartes 256 Go et 400 Go remises à leurs prix les plus bas (28 $ et 64 $, respectivement) et une carte de 1 To qui est disponible pour seulement 208 $ – ce qui ne représente que quelques dollars de son meilleur prix .

En plus d’une capacité de stockage impressionnante, avec des vitesses d’écriture allant jusqu’à 160 Mo / s et des vitesses d’écriture pouvant atteindre 90 Mo / s sur la série Extreme, ces cartes MicroSD ne sont pas en reste en matière de vitesse. Bien que vous ne souhaitiez toujours pas y installer de nombreuses applications. Les cartes de la série Extreme de Sandisk devraient pouvoir résister à des conditions difficiles dans la foulée, car Sandisk les a conçues pour résister à des températures extrêmes en plus des dommages causés par l’eau, les chocs ou même les rayons X.

Cette vente centrée sur le stockage est la meilleure que nous ayons vue de Sandisk depuis le Black Friday 2019, donc si vous avez raté la mise à niveau de votre stockage, c’est maintenant votre chance. Ces trois accords expireront à la fin de la journée, ou une fois le stock épuisé, il ne serait donc pas mauvais d’agir rapidement.