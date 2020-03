La vente massive d’Amazon Work From Home a près de 20 remises Anker – .

Plus de personnes que jamais sont obligées de travailler à domicile ou de suivre des cours en ligne depuis leur domicile alors que les États-Unis continuent de faire face à la nouvelle pandémie de coronavirus.

Le travail à domicile semble être un rêve pour de nombreuses personnes jusqu’à ce qu’elles soient réellement confrontées à la perspective – puis elles réalisent à quel point il peut être difficile de se concentrer et combien d’éléments essentiels elles manquent.

Amazon organise actuellement une vente massive de travail à domicile qui réduit les prix de 20 produits et accessoires différents d’Anker, l’une des marques d’électronique grand public les plus populaires sur l’ensemble du site d’Amazon.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

En tant que personne travaillant à domicile tout le temps, je ne peux pas vous dire combien de personnes je rencontre qui me disent combien j’ai de la chance de travailler à domicile au lieu d’avoir à aller dans un bureau tous les jours. Il ne fait aucun doute qu’il existe de nombreux avantages à travailler à domicile, mais les gens de tout le pays sont maintenant obligés de vivre les inconvénients du travail à domicile. En raison de la nouvelle épidémie de coronavirus aux États-Unis, d’innombrables personnes sont obligées de travailler à domicile afin de ralentir la propagation de la maladie potentiellement mortelle COVID-19.

Si vous avez du mal à vous concentrer lorsque vous travaillez à domicile, c’est quelque chose que vous devrez faire vous-même, car il n’y a pas deux configurations ou environnements de travail à domicile identiques. Cependant, nous pouvons vous aider avec toutes les nécessités que vous manquez probablement lorsque vous essayez de travailler à domicile. Amazon organise une énorme vente de travail à domicile qui réduit les prix de près de deux douzaines de produits et accessoires Anker.

En ce qui concerne les besoins de charge, Amazon et Anker vous ont bien sûr couvert. Après tout, aucune entreprise n’est meilleure qu’Anker en matière de charge d’accessoires. Les chargeurs sans fil commencent à seulement 8,99 $ pour le chargeur sans fil rapide PowerWave Pad 10W incroyablement populaire, et les adaptateurs de chargeur qui peuvent charger votre smartphone et votre ordinateur portable commencent à seulement 20,99 $. Vous trouverez également une multiprise Anker avec trois prises et trois ports USB pour seulement 19,99 $ après avoir coupé le coupon sur place.

Vous avez des tâches ménagères à accomplir et vous craignez de ne pas avoir le temps parce que vous travaillez beaucoup? Eh bien, la marque de maison intelligente d’Anker, eufy, vous a fait converger avec trois offres spéciales sur les robots aspirateurs. L’aspirateur robot eufy RoboVac 11S à 230 $ est en vente pour 159,99 $ en noir ou blanc, et le eufy RoboVac 30C MAX à 320 $ est tombé à 209,99 $, ce qui représente une énorme remise de 110 $.

Voici le reste des offres Anker d’Amazon qui sont disponibles dès maintenant, y compris le haut-parleur Bluetooth portable le plus vendu d’Anker pour seulement 21,99 $ et la lampe de poche LED Anker Rechargeable Bolder LC90 super populaire pour 22,99 $.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.