La vente momentanée prend jusqu’à 75% sur les étuis de téléphone

Si vous avez eu l’œil sur une affaire Moment et que vous attendiez simplement une vente de tueur, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour en acheter une. Tous les étuis Moment sont actuellement en vente pour seulement 20 $, en baisse par rapport au prix régulier de 40 $; et les remises augmentent avec plus de cas. Et pendant que vous magasinez, de nombreux autres produits Moment et d’autres marques sont également en vente jusqu’à 30% de réduction.

Pendant que vous regardez les cas Moment, cela vaut la peine d’en saisir autant que possible, que ce soit pour obtenir des options supplémentaires pour vos propres téléphones ou pour partager la commande avec un ami. Un seul étui coûtera 20 $, ce qui représente la moitié du prix normal de la plupart des étuis proposés par Moment. Cependant, si vous prenez 2 cas et utilisez le code 2casespour30, le prix total tombe à 30 $ et 4 cas ne coûteront que 40 $ avec le code 4casespour40. Oui, seulement 10 $ par cas premium.

Il semble qu’il puisse y avoir un problème avec les codes donnant une remise incorrecte. Nous contactons Moment à ce sujet en ce moment.

Les autres produits Moment sont également en vente à 30% de réduction avec le code optinside. Cela comprend les lentilles, les filtres, les sangles et les sacs. Il y a aussi une réduction de 50% sur les cours de vidéo pendant quelques jours de plus si vous cherchez à apprendre de certains professionnels travaillant dans le domaine de la photographie et de la vidéographie.

Si vous êtes à la recherche de certaines des autres marques disponibles dans le magasin Moment, il y a également plusieurs autres ventes en cours cette semaine et la prochaine. Vous pouvez acheter n’importe quoi, des drones aux sangles de caméra, mais gardez à l’esprit les dates car certains commencent ou se terminent à des horaires différents:

La vente Moment se déroule cette semaine jusqu’au vendredi, et n’oubliez pas d’utiliser les codes de réduction pour autre chose que des cas individuels pour 20 $. Tous les produits Moment bénéficient d’une livraison gratuite de 2 jours, ou vous pouvez augmenter le prix pour une mise à niveau vers la livraison de nuit.