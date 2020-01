La vente Motorola One Zoom offre 100 $ de rabais ou gratuit sur Moto G6, G6 Play

Motorola

Dans notre examen, nous avons dit que le Motorola One Zoom était un appareil de milieu de gamme convaincant pour les amateurs de photographie. Désormais, l’appareil est encore plus attrayant grâce à une vente récente sur le site Web de Motorola.

À l’heure actuelle, les clients peuvent copier un Motorola One Zoom déverrouillé pour seulement 350 $, 100 $ de rabais sur le prix d’origine. Il s’agit d’un accord solide étant donné que le combiné est encore relativement nouveau, et c’est la plus grande baisse de prix que nous avons vue depuis son lancement il y a quelques mois.

Maintenant, si vous connaissez un membre de la famille ou un ami qui recherche également un appareil Android économique, vous pouvez renoncer à cette réduction afin d’obtenir un Moto G6 ou G6 Play gratuit avec votre achat Motorola One Zoom. Motorola commercialise cela comme près de 250 $ d’économies, bien que les deux appareils soient actuellement en vente sur Amazon pour environ 100 $ de moins.

Peu importe ce que vous choisissez, cette offre offre des économies substantielles, vous ne voulez donc pas la manquer. Il est valable jusqu’au 26 janvier, vous avez donc quelques semaines pour décider de ce qui vous convient.

Motorola One Zoom

Le Motorola One Zoom est le premier smartphone de l’entreprise doté d’un système à quatre caméras. Il a également l’air incroyable et promet jusqu’à deux jours d’autonomie. Rassembler tout cela est la construction propre d’Android.

