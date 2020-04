La vente non annoncée vous permet d’économiser 20% lorsque vous achetez deux Kindle ou Kindle Paperwhites – .

Il existe de nombreuses façons de passer le temps tout en se mettant à l’abri en raison de la nouvelle épidémie de coronavirus, mais certains sont certainement plus productifs que d’autres.

La lecture de livres sur un nouveau Kindle ou Kindle Paperwhite est un excellent moyen de vous améliorer et de rester occupé sans avoir à sortir et à vous mettre, vous ou d’autres personnes en danger.

Les deux lecteurs eBook Kindle les plus vendus d’Amazon sont actuellement répertoriés à leur prix complet, mais il n’y a pas de vente connue d’Amazon qui ne fait pas de publicité qui vous fera économiser 20% lorsque vous achetez deux Kindle.

Rendez-vous sur le site Web d’Amazon dès maintenant et vous trouverez de nombreux appareils Amazon en vente à des remises importantes. Il y a une fantastique vente cachée sur le Fire TV Stick 4K, le plus incroyable contrat de tablette Fire HD 8 que nous ayons jamais vu est disponible en ce moment, et pratiquement tous les haut-parleurs intelligents Echo d’Amazon sont réduits aujourd’hui. Cependant, deux appareils que vous ne trouverez pas en vente actuellement sont le Kindle et le Kindle Paperwhite, ce qui est vraiment dommage.

Beaucoup de gens peuvent travailler à domicile ou suivre des cours à la maison, mais d’innombrables autres ne le sont pas. Et même si vous avez de quoi vous occuper pendant la journée, il vous restera toujours plus de temps à tuer puisque nous nous abritons sur place dans le but de ralentir la propagation du nouveau coronavirus.

La lecture est en effet un moyen fantastique de passer le temps tout en restant productif, et il y a une vente non annoncée en ce moment sur Amazon qui vous fera économiser de l’argent si vous et quelqu’un d’autre dans votre famille êtes à la recherche d’un nouveau lecteur de livre électronique. Achetez deux Kindle, deux lecteurs eBook Kindle Paperwhite ou un de chacun et vous économiserez 20% sur votre achat! Ces économies s’accumulent rapidement, mais il s’agit d’une offre à durée limitée qui n’est disponible que pendant quelques semaines, alors assurez-vous de ne pas la manquer.

Voici les termes et conditions de la vente Amazon à durée limitée:

L’offre expire à 9h00 (PT) le 3 mai 2020.

L’offre s’applique uniquement aux produits vendus par Amazon.com ou Amazon Digital Services LLC (recherchez «vendu par Amazon.com» ou «vendu par Amazon Digital Services LLC» sur la page de détail du produit). Les produits vendus par des vendeurs tiers ou d’autres entités Amazon ne seront pas éligibles pour cette offre, même s’ils sont «remplis par Amazon.com» ou «Prime éligibles».

Achetez deux des appareils suivants: Kindle, Kindle Paperwhite ou Kindle Kids Edition et recevez 20% de réduction sur le montant total de votre achat avant taxes et frais. L’offre ne s’applique pas au Kindle Oasis. Si vous achetez plus de deux appareils, la remise s’appliquera aux deux appareils Kindle les moins chers de votre panier.

L’offre n’est pas disponible pour les comptes Amazon Business.

L’offre ne s’applique pas au contenu numérique.

Offre valable jusqu’à épuisement des stocks.

Des frais d’expédition et des taxes peuvent s’appliquer à la valeur totale des articles promotionnels à prix réduit et gratuits.

Les articles doivent être achetés en une seule commande et expédiés à la même vitesse à une seule adresse.

Amazon se réserve le droit de modifier ou d’annuler l’offre à tout moment.

L’offre n’est pas transférable et ne peut être revendue.

La remise de l’offre sera répartie proportionnellement entre tous les articles promotionnels de votre commande.

Si l’un des produits ou contenus liés à cette offre est retourné, votre remboursement sera égal au montant que vous avez payé pour le produit ou le contenu, sous réserve des politiques de remboursement applicables.

Si vous violez l’une de ces conditions, l’offre sera invalide.

Sauf si une carte-cadeau Amazon est l’avantage déclaré de la promotion, les codes promotionnels (y compris ceux placés directement dans les comptes) ne peuvent pas être échangés contre des cartes-cadeaux Amazon.

