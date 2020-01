La vente OnePlus 6T réduit de 200 $ la variante T-Mobile

OnePlus

Le OnePlus 6T a été lancé il y a quelques années, mais cela ne signifie pas qu’il s’agit d’un mauvais appareil. En fait, OnePlus fait un excellent travail pour garder ses appareils à jour, donc le 6T ne se sent pas trop à sa place en 2020. De plus, si vous cherchez à mettre la main sur un appareil de haut niveau sans vous ruiner , obtenir un combiné légèrement plus ancien est la voie à suivre.

Et maintenant, vous pouvez acheter la variante T-Mobile OnePlus 6T en vente pour seulement 349 $. Cela représente une réduction de 200 $ sur le prix d’origine de l’appareil. En 2018, ce prix a fait du 6T une évidence. Maintenant, en 2020, cet appareil est toujours un concurrent évident pour tous ceux qui cherchent à économiser de l’argent.

Ce OnePlus 6T compatible T-Mobile est livré avec le SoC Snapdragon 845 de Qualcomm, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et une batterie de 3 700 mAh. Mis à part l’ancien chipset, le reste des spécifications est compétitif, même maintenant.

Dans l’ensemble, si vous êtes sur T-Mobile et que vous recherchez un nouvel appareil, mais que vous ne voulez pas vous ruiner, cette vente OnePlus 6T sera difficile à battre. Vous pouvez le récupérer sur le site Web de OnePlus, mais nous ne savons pas combien de temps les fournitures dureront, alors vous feriez mieux de sauter dessus maintenant.

OnePlus 6T

Il a deux générations, mais le OnePlus 6T suit toujours le meilleur d’entre eux. Le téléphone arbore un écran OLED de 6,41 pouces, deux caméras arrière, le processeur Snapdragon 845, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il y a aussi une batterie de 3700 mAh.