La vente surprise d’Amazon réduit le MacBook Air à seulement 899 $ – .

Si vous avez pensé à acheter un nouvel ordinateur portable Apple, vous êtes probablement prêt à payer un joli centime. Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est que vous pouvez souvent trouver des offres étonnamment bonnes qui éliminent complètement la taxe Apple. Rendez-vous sur Amazon dès maintenant et vous trouverez le Apple MacBook Air à 1100 $ (13 pouces, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage) disponible pour seulement 899,99 $ après une réduction de prix et une remise supplémentaire retirée à la caisse. Ou si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez également économiser 200 $ sur le modèle 256 Go!

Voici le scoop de la page produit:

Superbe écran Retina de 13,3 pouces avec True Tone

Touch ID

Processeur Intel Core i5 bicœur de 8e génération

Intel UHD Graphics 617

Stockage SSD rapide

8 Go de mémoire

Haut-parleurs stéréo avec un son stéréo plus large

Deux ports Thunderbolt 3 (USB-C)

