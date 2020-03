La vente surprise de Philips Hue sur Amazon propose 4 remises importantes – .

Les remises décentes sur les produits d’éclairage intelligent LED Philips Hue sont devenues extrêmement rares au cours de la dernière année, au point où il n’y a eu aucun accord notable sur Hue le Black Friday.

Jeudi, lors d’une vente surprise, Amazon propose les prix les plus bas que nous ayons vus toute l’année sur quatre produits d’éclairage Philips Hue différents.

Parmi les offres d’aujourd’hui, une vente qui réduit de 2 paquets de Philips Hue A19 Multicolor Smart Light Blubs à seulement 76,97 $, ou 38,49 $ pièce, ce qui est parmi les meilleures offres que nous ayons jamais vues pour ce modèle populaire.

Les différents produits d’éclairage intelligent LED de Philips Hue sont extrêmement populaires et extrêmement chers, mais la bonne nouvelle était que nous pouvions toujours compter sur l’entreprise pour proposer de bonnes affaires presque chaque semaine via Amazon et d’autres grands détaillants. Au cours de la dernière année, cependant, ces accords ont presque complètement échoué.

Les ventes d’ampoules Philips Hue et d’autres solutions d’éclairage intelligentes sont devenues si rares ces jours-ci qu’il n’y a même eu aucune offre Philips Hue notable pendant le Black Friday de l’année dernière. Nous pourrions toujours compter sur Philips Hue pour avoir une énorme représentation avant les vacances pendant le Black Friday et la Cyber ​​Week, mais ce n’est apparemment plus le cas. C’est pourquoi il est si surprenant que Philips Hue soit venu de nulle part pour proposer quatre offres intéressantes sur les lumières intelligentes LED via Amazon.

L’ampoule Hue la plus populaire sur le marché est l’ampoule intelligente LED multicolore Philips Hue A19, qui coûte 50 $. C’est vrai, 50 $ pour une seule ampoule intelligente tandis que d’autres marques facturent aussi peu que 15 $ ou même moins. Philips Hue offre une qualité et une polyvalence beaucoup plus élevées que toute autre marque d’éclairage intelligent, donc beaucoup de gens le préfèrent. Si vous en faites partie, vous pouvez attraper ces ampoules de 50 $ dès maintenant sur Amazon pour 42 $ chacune. C’est si vous achetez des ampoules individuelles, mais vous pouvez réellement économiser encore plus si vous achetez des packs de 2 ampoules LED intelligentes multicolores Philips Hue A19. Ils ne coûtent que 75,47 $ en ce moment sur Amazon, ce qui équivaut à 37,74 $ par ampoule. C’est de loin le prix le plus bas que nous ayons vu cette année, et ce pourrait être le prix le plus bas depuis le Premier Jour de l’année dernière.

Au-delà des offres d’Amazon sur les ampoules individuelles et les packs de 2, le détaillant propose également une paire d’offres sur les kits de démarrage. Ces kits Philips Hue regroupent des ampoules LED intelligentes avec un concentrateur Hue, qui est nécessaire pour que les ampoules fonctionnent. Si vous disposez déjà d’une configuration Philips Hue, vous n’avez pas à vous en préoccuper. Si vous n’en avez pas, vous devriez consulter ces offres.

Premièrement, le kit de démarrage Philips Hue Smart Light Pack Multicolor Premium composé de deux ampoules A19 et d’un hub Hue est en vente pour 128,99 $, en baisse par rapport à son prix normal de 150 $. Si vous ne vous souciez pas vraiment des couleurs, vous pouvez vous procurer un kit de démarrage d’ampoule intelligente Philips Hue White Ambiance avec quatre ampoules A19 blanches et un concentrateur Hue pour 109 $. Il se vend normalement 150 $, donc c’est une affaire de tueur.

