La vente surprise vous offre un point d’écho gratuit lorsque vous achetez une Ring Video Doorbell 2 ou Pro, ainsi que d’autres offres Ring – .

Il faudrait être fou ces jours-ci pour ne pas avoir de sonnette vidéo. Outre le fait de pouvoir voir qui est à votre porte, où que vous soyez, ils dissuadent également les personnes qui pourraient autrement essayer d’arracher un colis ou de faire quelque chose de pire encore. Ring est le meilleur du secteur en ce qui concerne les sonnettes vidéo, et il y a actuellement quelques offres fantastiques sur Amazon dont vous devriez certainement profiter. Procurez-vous une Ring Video Doorbell 2, Ring Video Doorbell Pro ou une nouvelle Ring Peephole Cam dès maintenant et vous obtiendrez un Echo Dot gratuit avec votre achat! Vous pouvez également économiser gros sur les packs Ring Alarm, mais ces offres ne dureront pas très longtemps, alors dépêchez-vous.

Ring Video Doorbell 2

Ce pack contient Ring Video Doorbell 2 et Echo Dot (3rd Gen).

Connectez votre sonnette Ring à Alexa puis activez les annonces pour être alerté lorsque votre sonnette est enfoncée ou qu’un mouvement est détecté. Parlez aux visiteurs via des appareils Echo compatibles en disant «Alexa, parle à la porte d’entrée».

Vous permet de voir, d’entendre et de parler aux visiteurs depuis votre téléphone, votre tablette et votre PC.

Envoie des alertes dès qu’un mouvement est détecté ou lorsque les visiteurs appuient sur la sonnette.

Alimenté par la batterie rechargeable ou se connecte aux fils de la sonnette pour une charge constante.

Surveille votre maison en vidéo 1080HD avec vision nocturne infrarouge.

Vous permet de vous enregistrer à tout moment sur votre propriété avec la vidéo à la demande Live View.

Comprend une protection contre le vol à vie: si votre sonnette est volée, nous la remplacerons gratuitement.

Ring Video Doorbell Pro

Ce pack contient Ring Video Doorbell Pro et Echo Dot (3rd Gen).

Connectez votre sonnette Ring à Alexa puis activez les annonces pour être alerté lorsque votre sonnette est enfoncée ou qu’un mouvement est détecté. Parlez aux visiteurs via des appareils Echo compatibles en disant «Alexa, parle à la porte d’entrée».

Vous permet de voir, d’entendre et de parler aux visiteurs depuis votre téléphone, votre tablette et votre PC.

Envoie des alertes dès qu’un mouvement est détecté ou lorsque les visiteurs appuient sur la sonnette.

Nécessite une installation câblée sur les fils de sonnette existants. Compatible avec les appareils iOS, Android, Mac et Windows 10.

Surveille votre maison en vidéo 1080HD avec vision nocturne infrarouge.

Vous permet de vous enregistrer à tout moment sur votre propriété avec la vidéo à la demande Live View. Connectivité – Connexion Wi-Fi 802.11 b / g / n à 2,4 GHz et 5,0 GHz. Vitesses Wi-Fi – Nécessite une vitesse de téléchargement minimale de 1 Mbps, mais 2 Mbps est recommandé pour des performances optimales.

Comprend une protection contre le vol à vie: si votre sonnette est volée, nous la remplacerons gratuitement.

Ring Peephole Cam

Ce pack contient une caméra Ring Peephole et un point d’écho (3e génération).

Améliorez le judas de votre porte avec une sonnette vidéo HD 1080p qui vous permet de voir, d’entendre et de parler aux visiteurs de n’importe où.

Recevez des alertes sur votre téléphone, votre tablette et votre PC lorsque quelqu’un frappe à votre porte, appuie sur le bouton de la sonnette ou déclenche les détecteurs de mouvement.

Peephole Cam est facile à installer et est livré avec tous les outils dont vous avez besoin pour remplacer votre judas en moins de 5 minutes; aucun câblage ni perçage requis.

Connectez votre caméra Ring à Alexa puis activez les annonces pour être alerté lorsqu’un mouvement est détecté. Parlez aux visiteurs via des appareils Echo compatibles en disant «Alexa, parle à la porte d’entrée».

Alarme de sonnerie

Cet ensemble comprend le kit d’alarme de sonnerie et Echo Dot (3e génération) – la sécurité de toute la maison à portée de main. Recevez des alertes activées par le mouvement sur votre téléphone intelligent.

Fonctionne avec Alexa pour armer, désarmer et vérifier l’état de votre système de sécurité Ring Alarm avec votre voix.

La surveillance professionnelle en option 24h / 24 et 7j / 7 ne coûte que 10 $ / mois. Aucun contrat à long terme ni frais d’annulation

Gérez Ring Alarm et d’autres produits Ring, y compris Ring Doorbell, avec l’application Ring.

Personnalisez Ring Alarm selon vos besoins. Ajoutez des composants à tout moment pour la protection de toute la maison.

Configurez facilement Ring Alarm en quelques minutes, sans outils ni installation professionnelle.

