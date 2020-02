La version bêta de Chrome 81 nous rapproche de ce que nous voulons, AR

Chrome a publié sa dernière mise à jour du canal bêta, la prise en charge de la version bêta de Chrome 81 pour Android, Chrome OS, Linux, macOS et Windows avec quelques modifications et changements dans plusieurs domaines. Le Chrome 81 est en mode bêta depuis le 13 février 2020.

Chrome 81 présente le Web mobile à NFC avec un essai d’origine. Avec l’aide du Web NFC, les balises NFC pourraient être lues et écrites pour ouvrir davantage de nouveaux cas sur le Web.

Chrome 81 ajoute également l’API WebXR Device et l’API WebXR Hit Test, qui prennent tous deux en charge la réalité augmentée. L’API WebXR Hit Test permet aux utilisateurs de placer un objet virtuel dans un point réel dans la vue de la caméra.

Comme mentionné ci-dessus, la nouvelle version introduit de nouveaux essais d’origine qui sont faits en gardant à l’esprit l’intérêt des utilisateurs. Il permettra aux utilisateurs d’essayer de nouvelles fonctionnalités et de donner leur avis aux développeurs.

La méthode scheduler.postTask permet aux développeurs de trier et de planifier leurs tâches prioritaires à portée de main. Le nouveau PointerLock est désormais doté de la possibilité de demander des données de mouvement de la souris non ajustées et non accélérées. Chrome 81 est désormais équipé pour réécrire les URL en HTTPS sans jamais revenir sur HTTP en l’absence de contenu sécurisé.

Les autres fonctionnalités incluent l’indicateur tamponné de PerformanceObserver pour prendre en charge les tâches longues, la propriété d’orientation d’image CSS pour respecter les métadonnées EXIF ​​dans les images par défaut, l’exclusion des pistes implicites des grilles de modèle de grille et des colonnes de modèle de grille, la racine du document IntersectionObserver , apparence modernisée des contrôles de formulaire sous Windows, ChromeOS et Linux, disponibilité des gestionnaires onwebkit {animation, transition} XX sur HTMLElement et Document, prise en charge supplémentaire du suivi de l’état de position dans une session multimédia, prise en charge du type SubmitEvent, ajout de ConvolverNode .channelCount et channelCountMode, inclusion de l’objet WorkerOptions comme deuxième argument pour un constructeur de travail partagé, incorporant la version 8.1 du moteur JavaScript V8.

De plus, la version bêta de Chrome 81 supprime le “carte de base”Prise en charge du gestionnaire de paiement, champ des types pris en charge de BasicCardRequest. Chrome avait du mal à déterminer le type de carte exact, principalement en raison du fait que seules les banques émettrices connaissent la certitude et le type de carte. Firefox supprimé “types pris en charge»Dans la version 65, avec TLS 1.0 et TLS 1.1.