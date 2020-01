La version mise à jour d’Apple Maps arrive

Mercredi, Apple a dévoilé une version révisée d’Apple Maps. Les utilisateurs américains auront désormais une navigation plus rapide et plus précise, ainsi que des vues plus complètes d’éléments comme les routes, les bâtiments, les parcs, les aéroports, les centres commerciaux.

De nouvelles fonctionnalités «Maps» arrivent

Il existe un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dans la version mise à jour de Maps. Les utilisateurs peuvent désormais «regarder autour» dans plusieurs grandes villes (voir ci-dessus). Cela signifie que les gens du monde entier peuvent se promener dans New York, la baie de San Francisco, Los Angeles, Las Vegas, Houston et Oahu sur leur appareil. D’autres villes seront ajoutées à l’avenir.

S’il existe des restaurants ou d’autres lieux dans une ville que vous aimez particulièrement, ils peuvent désormais être regroupés dans “Collections”. Ces listes sont partageables, vous pouvez donc transmettre vos recommandations à vos amis.

Il existe également une nouvelle fonctionnalité «Favoris». Enregistrez un lieu que vous visitez souvent, puis complétez et accédez à la page d’accueil.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluent:

Transit en temps réel

Partager ETA

L’état du vol

Cartes intérieures des aéroports et des centres commerciaux

Siri Natural Langauge Guidance

Vue «Flyver» 3D photo-réaliste et immersive

Eddy Cue, vice-président senior d’Apple pour les logiciels et services Internet, a déclaré:

Nous avons décidé de créer l’application de cartes la meilleure et la plus privée de la planète, qui reflète la façon dont les gens explorent le monde aujourd’hui. C’est un effort dans lequel nous sommes profondément investis et nous avons demandé de reconstruire la carte à partir de zéro pour réinventer la façon dont Maps améliore la vie des gens – de la navigation au travail ou à l’école ou la planification de vacances importantes – le tout avec l’intimité au cœur. L’achèvement de la nouvelle carte aux États-Unis et la fourniture de nouvelles fonctionnalités comme Look Around et Collections sont des étapes importantes pour donner vie à cette vision. Nous sommes impatients de proposer cette nouvelle carte au reste du monde à partir de l’Europe plus tard cette année.