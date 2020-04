La vice-présidente d’Apple pour l’environnement, Lisa Jackson, parle des efforts d’Apple en matière d’énergie renouvelable dans la série Live Earth Day

La vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales, Lisa Jackson, a participé aujourd’hui à la série Earth Day Live sur Twitch, où elle a parlé des efforts environnementaux d’Apple.

Jackson a commencé les choses en parlant un peu de son passé et de ce qui l’a inspirée à défendre l’environnement et à rejoindre l’EPA avant de prendre son poste actuel chez Apple.

Avant de venir chez Apple, j’ai dirigé l’Agence de protection de l’environnement sous le président Obama. Mais bien avant cela, j’étais une fille de 8 ans qui a vu mes voisins à la Nouvelle-Orléans lutter contre une maladie causée par des usines chimiques dans notre arrière-cour. Une fille qui, en 1970, a écrit une lettre au président Nixon l’implorant de faire quelque chose pour protéger la santé des gens et l’environnement. Cette même année, nous avons célébré le Jour de la Terre aux États-Unis pour la toute première fois. Et à la fin de 1970, l’EPA avait officiellement ouvert ses portes. À l’époque, je ne savais pas que j’allais travailler à l’EPA et diriger un jour, mais je savais qu’au cœur de ma préoccupation pour la planète se trouvait la santé des gens. Communautés, familles, personnes qui méritent un endroit sain pour vivre, de l’eau propre à boire et de l’air pur pour respirer.

Jackson a poursuivi en expliquant que chaque individu, entreprise et organisation doit prendre des mesures pour lutter contre le changement climatique. “La politique est une solution, l’innovation en est une autre”, a-t-elle déclaré avant de se plonger dans les efforts environnementaux d’Apple.

Comme Apple l’a dit à plusieurs reprises dans le passé, toutes ses installations dans le monde fonctionnent à l’énergie renouvelable, et il a également un programme pour aider les fournisseurs à passer à 100% d’énergie renouvelable. Apple s’est également fortement concentré sur l’utilisation de matériaux recyclés dans ses produits, dans le but ultime d’une chaîne d’approvisionnement en boucle fermée qui repose uniquement sur des matériaux recyclés et ne nécessite pas de minéraux extraits de la terre.

Jackson a conclu son apparence avec un message inspirant pour les défenseurs de l’environnement en devenir.

En ce 50e anniversaire du Jour de la Terre, nous avons beaucoup de raisons d’être fiers, beaucoup d’espoir et beaucoup plus à accomplir. Les enfants de huit ans d’aujourd’hui sont confrontés à des défis encore plus grands, mais ils savent aussi une chose ou deux sur le travail urgent qui nous attend et sur le fait que la santé de notre planète et de nos voisins est une cause qui mérite d’être combattue.

L’apparition complète de Jackson peut être regardée sur Twitch. Pour célébrer le Jour de la Terre, Apple met également en avant les applications liées au Jour de la Terre dans l’App Store, mais comme les magasins sont fermés, il n’y a pas de décoration de magasin de détail ni de badge d’activité Apple Watch à gagner.

.