La vidéo montre à quoi pourrait ressembler la nouvelle fonctionnalité la plus chaude de l’iPhone 12 dans iOS 14 – .

Il y a des rumeurs selon lesquelles iOS 14 pourrait introduire des widgets sur l’écran d’accueil de l’iPhone.

Une poignée de nouveaux concepts illustrent ce que ce nouveau type de fonctionnalité apportera à la table.

Apple présentera iOS 14 à la WWDC en juin. La WWDC cette année sera une affaire en ligne uniquement en raison du coronavirus.

Avec la WWDC 2020 dans un peu plus d’un mois, nous n’avons toujours pas beaucoup entendu parler de ce qu’iOS 14 va apporter. Bien sûr, nous avons vu des informations sur les nouveaux outils de découverte d’applications, mais nous n’avons encore rien vu de particulièrement excitant à attendre.

Maintenant, cela ne veut pas dire que iOS 14 sera totalement inintéressant. Ce qui est plus probable, c’est qu’Apple a tout simplement fait un meilleur travail pour garder les fonctionnalités à venir secrètes par rapport aux années précédentes. Cela dit, nous avons vu quelques conceptions d’iOS 14 au cours des derniers mois et, à vrai dire, cela ne nous dérangerait pas si Apple a pris quelques indices de conception de certains d’entre eux.

Récemment, nous avons vu une poignée de vidéos conceptuelles qui ont pour but de montrer à quoi pourrait ressembler l’écran d’accueil iOS avec des widgets. Soit dit en passant, nous avons vu des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait introduire des widgets dans iOS 14, bien que ce ne soit certainement pas une chose sûre à ce stade.

Tout d’abord, nous avons cette vidéo d’iSpazio. Ce n’est pas lourd sur les détails, mais cela nous donne un aperçu décent, sinon court, de la façon dont les widgets peuvent apparaître sur l’écran d’accueil de l’iPhone.

Un concept plus précis qui mérite d’être examiné vient du designer Parker Ortolani.

“Voici mon concept pour ajouter des widgets à l’écran d’accueil iOS”, a déclaré Ortolani via Twitter au début du mois. «Je l’appelle SpringKit. Trois classes d’icônes parmi lesquelles les développeurs peuvent choisir parmi lesquelles les utilisateurs peuvent également basculer. Tous tombent dans la grille existante et les fonctionnalités de personnalisation. »

Comme démontré ci-dessous, vous pouvez voir que l’application Météo, sous forme de widget, vous indiquerait la météo en temps réel. Un widget d’application Appareil photo, quant à lui, vous permettrait de prendre des photos un peu plus rapidement.

Source de l’image: Parker Ortolani

Bien que l’iPadOS 13 dispose déjà de widgets, la fonctionnalité est certes quelque peu limitée. Si les widgets font en fait partie d’iOS 14, nous ne pouvons qu’espérer qu’ils seront un peu plus puissants que ce qui est actuellement disponible sur l’iPad.

Personnellement, je suis pleinement d’accord avec l’idée de widgets sur l’écran d’accueil iOS, ne serait-ce que parce que ce serait quelque chose de différent. L’écran d’accueil iOS est plus ou moins resté le même pendant des années et ce serait bien si Apple nous offrait quelques options de personnalisation supplémentaires.

Maintenant, si cela vous semble familier, c’est parce que les conceptions impliquant des widgets sur l’écran d’accueil iOS remontent aux iOS 8 jours, comme en témoigne la vidéo ci-dessous:

Avec la WWDC à nos portes, nous n’aurons certainement pas à attendre longtemps pour voir ce que Apple nous réserve avec iOS 14. Rappel, la conférence des développeurs d’Apple cette année sera nettement différente en raison du coronavirus, comme Apple l’a annoncé le mois dernier. que la WWDC sera un événement en ligne uniquement composé d’un discours virtuel et de sessions vidéo à distance avec des ingénieurs.

«Nous livrons la WWDC 2020 en juin de manière innovante à des millions de développeurs à travers le monde, réunissant l’ensemble de la communauté des développeurs avec une nouvelle expérience», a déclaré Phil Schiller dans un communiqué de presse. «La situation actuelle de la santé nous a obligés à créer un nouveau format WWDC 2020 qui offre un programme complet avec un discours et des sessions en ligne, offrant une excellente expérience d’apprentissage pour toute notre communauté de développeurs, partout dans le monde.»

Source de l’image: Alex Tai / SOPA Images / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

