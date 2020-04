La vidéoconférence Google Meet sera gratuite pour tous à partir du mois prochain

Google a annoncé que son service de visioconférence Meet sera gratuit pour toute personne possédant un compte Google à partir du mois prochain.



Après un déploiement progressif jusqu’en mai, Meet ne sera plus réservé aux membres G-Suite payants et restera ouvert aux titulaires de compte Google jusqu’au 30 septembre 2020.

Google Meet propose de nombreuses fonctionnalités qui ont rendu Zoom si populaire ces dernières semaines, notamment la visioconférence pouvant accueillir jusqu’à 100 participants, la possibilité de planifier des réunions et des fonctionnalités de partage d’écran.

Nous avons investi des années pour faire de Meet une solution de visioconférence sécurisée et fiable à laquelle les écoles, les gouvernements et les entreprises du monde entier font confiance, et ces derniers mois, nous avons accéléré la publication des fonctionnalités les plus demandées pour la rendre encore plus utile. À partir du début du mois de mai, toute personne possédant une adresse e-mail peut s’inscrire à Meet et profiter des nombreuses fonctionnalités disponibles pour nos utilisateurs professionnels et éducatifs, telles que la planification simple et le partage d’écran, les légendes en temps réel et les mises en page qui s’adaptent à vos préférences , y compris une vue en mosaïque étendue.