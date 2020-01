La voix aptX de Qualcomm du CES 2020 vous donnera des appels de qualité studio

Qualcomm améliore la qualité vocale de vos accessoires Bluetooth avec le nouveau codec vocal aptX, qui fait partie de la suite de technologies audio adaptative aptX de Qualcomm. Désormais, les appels vocaux passeront par une large plage de fréquences de 32 kHz, similaire à l’audio de qualité HD fourni par aptX pour la musique. Le nouveau codec repose sur du matériel compatible, et Qualcomm affirme que les derniers téléphones phares et de milieu de gamme avec les puces Snapdragon 865 et 765 prendront en charge la prochaine série d’appareils Bluetooth pour utiliser le système sur puce Bluetooth Audio de Qualcomm plus tard cette année.

Qualcomm détaille un certain nombre d’améliorations qu’une meilleure plage de fréquences et la réponse en fréquence plate de 16 kHz apporteront aux appels Bluetooth. Il sera plus facile de comprendre les haut-parleurs accentués et de déchiffrer plus facilement les mots avec des sons similaires tels que «s» et «f», qui sont souvent indiscernables lors d’un appel avec un casque Bluetooth. Il sera également plus facile de comprendre les locuteurs faibles ou de faire la distinction entre plusieurs voix qui parlent en même temps.

Qualcomm ne cible pas seulement le marché grand public. L’amélioration de la qualité de la voix exercera moins de pression globale sur l’auditeur, ce qui va un long chemin dans les entreprises avec de lourdes opérations d’appel.

“Alors que les consommateurs utilisent de plus en plus des casques et des écouteurs sans fil pour émettre et recevoir des appels, aptX Voice est la solution pour garantir une plus grande clarté et une meilleure qualité d’expérience des appels”, explique James Chapman, vice-président et directeur général de Qualcomm, Voice, Music et Wearables. Bien sûr, cela deviendra également plus important à mesure que des rumeurs amorcent la fermeture de ports et que les consommateurs sont obligés d’utiliser Bluetooth pour les appels mains libres.

