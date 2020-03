La voix du camée Google Assistant de John Legend disparaît le 23 mars

Pas même un an après que le grand John Legend a prêté sa voix à Google Assistant, il a été clairement établi que ses grâces n’étaient en effet que temporaires. Google a annoncé que sa voix de camée ne sera plus disponible à partir du 23 mars.

La voix de l’assistant de Legend était longue à faire, ayant été annoncée depuis le début de Google I / O 2018. Après avoir raté son poteau “plus tard cette année”, ce n’est qu’en avril de l’année dernière que ses tuyaux ont finalement commencé à se déplacer pour gens. Les utilisateurs pouvaient l’entendre donner des informations météorologiques et financières, des faits sur la musique et sa femme, Chrissy Teigen, et quelques autres choses importantes et des friandises ici et là.

“#HeyGoogle, sérénade encore une fois.” Profitez de la voix du camée Google Assistant de @ JohnLegend avant sa fin le 23 mars. Https://t.co/C4vAzyl3x7

– Google (@Google) 5 mars 2020

Google a déclaré au départ que sa voix ne serait disponible pour les utilisateurs américains qu’en anglais pour une durée limitée, mais elle n’a pas précisé combien de temps elle serait. Hélas, il ne vous reste plus que quelques semaines pour profiter d’une bonne nuit … ou deux. Si vous ne l’avez pas sur votre appareil, dites à l’assistant “Hé Google, parle comme une légende”.

Si vous avez l’impression de manquer une célébrité personnelle, ne vous inquiétez pas, Assistant a également une voix de camée du comédien Issa Rae – dites simplement “Hé Google, parle comme Issa”.