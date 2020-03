La WWDC 2020 sera en ligne uniquement, confirme Apple

Apple a confirmé vendredi que la WWDC 2020 sera en ligne uniquement. Il aura lieu en juin, mais aucune date plus précise n’avait été annoncée au moment de la rédaction de ce rapport.

La WWDC 2020 prend un nouveau format

Apple annoncera plus de détails sur la WWDC 2020 dans les prochaines semaines. L’annonce ne mentionne pas spécifiquement l’épidémie de coronavirus. Cependant, Phil Schiller, vice-président senior du marketing mondial d’Apple, a laissé entendre que la pandémie avait eu une certaine influence sur la décision. Il a dit:

Nous livrons la WWDC 2020 en juin de manière innovante à des millions de développeurs à travers le monde, réunissant toute la communauté des développeurs avec une nouvelle expérience. La situation actuelle de la santé nous a obligés à créer un nouveau format WWDC 2020 qui offre un programme complet avec un discours et des sessions en ligne, offrant une excellente expérience d’apprentissage pour toute notre communauté de développeurs, partout dans le monde. Nous partagerons tous les détails dans les semaines à venir.

[There May be no WWDC in 2020 Following New COVID-19 Guidance From Santa Clara County]

“Avec tous les nouveaux produits et technologies sur lesquels nous travaillons, la WWDC 2020 va être importante”, a ajouté Craig Federighi, vice-président senior d’Apple en génie logiciel. «J’ai hâte que nos développeurs mettent la main sur le nouveau code et interagissent de manière entièrement nouvelle avec les ingénieurs d’Apple qui élaborent les technologies et les cadres qui façonneront l’avenir sur toutes les plates-formes Apple.»

En outre, Apple a annoncé un don d’un million de dollars à des organisations locales de San Jose pour les aider à compenser les pertes qu’elles subiraient à la suite de cette décision.