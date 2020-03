La WWDC sur le point d’être annulée suite aux nouvelles directives COVID19 du comté de Santa Clara

La WWDC est sur le point d’être le prochain événement technologique majeur annulé en raison de l’épidémie de coronavirus. La conférence annuelle des développeurs se tient généralement à San Jose. Jeudi, le département de la santé publique du comté voisin de Santa Clara a publié des directives actualisées appelant à l’annulation des rassemblements de masse.

Annulation de la WWDC sur les cartes

À la suite de nouveaux cas de coronavirus, les directives mises à jour indiquent que les entreprises devraient envisager de «reporter ou d’annuler les rassemblements de masse et les grands événements communautaires où un grand nombre de personnes sont à distance les unes des autres». Il a également exhorté les entreprises à aider les employés à travailler à domicile. Le Dr Sara Cody, responsable de la santé publique du comté a déclaré:

Nous comprenons que les gens sont très préoccupés par COVID-19. Je tiens à rappeler au public que la grande majorité des personnes infectées par COVID-19 ne tombent pas gravement malades et se rétablissent complètement. Nous faisons ces recommandations pour protéger les membres les plus vulnérables de notre communauté contre le virus et ralentir sa propagation. Nous surveillons en permanence cette situation en évolution et publierons de nouvelles directives si et quand cela se justifie.

La WWDC a lieu dans les premières semaines de juin. Par conséquent, Apple a le temps de faire son appel. Cependant, des invitations devraient être envoyées dans un avenir proche. Sans surprise, il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles cela deviendra un événement uniquement en ligne. Aucune décision n’avait été prise au moment d’écrire ces lignes.