La Xbox Series X bat la PS5 d’une manière clé qui n’a rien à voir avec les spécifications – .

La Xbox Series X et la PlayStation 5 offriront une compatibilité descendante sous une forme ou une mode.

Microsoft a déjà promis que des milliers de titres Xbox One, Xbox 360 et Xbox originaux s’exécuteraient sur la Xbox Series X, mais Sony n’a mentionné que la plupart des 100 jeux PS4 les plus joués pour la PS5.

Si la PS5 ne peut pas correspondre à la fonctionnalité Smart Delivery de la Xbox Series X, Sony pourrait avoir des problèmes.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Mercredi, je me suis éloigné de la plongée profonde de la PlayStation 5 avec plus de questions que de réponses. Pourquoi Sony n’est-il toujours pas prêt à nous montrer à quoi ressemble la console? Pourquoi Sony a-t-il réorienté sa conférence Game Developers Conference plutôt que de préparer quelque chose de nouveau pour un public composé de centaines de milliers de consommateurs? Pourquoi n’avons-nous pas encore vu de jeux fonctionnant sur la PS5, ni même une démonstration technique de la console en action?

La réponse simple à pratiquement toutes ces questions est la suivante: Sony n’est pas encore prêt. Cela ne veut pas dire que la conception finale de la console est toujours en évolution, ou que la PS5 est incapable de jouer à des jeux dans son état actuel, mais Sony n’est pas encore prêt à tirer le rideau. Pas entièrement, en tout cas. Cela peut sembler évident, mais c’est un contexte important pour l’objet de cette pièce, à savoir que Sony renonce à faire de la compatibilité descendante une priorité.

Pour tout ce que l’architecte système principal de la PS5, Mark Cerny, n’a pas partagé lors de sa plongée profonde mercredi, il a discuté de la capacité de la PS5 à jouer aux jeux PlayStation 4. Voici ce qu’il a dit lors de la conférence:

Le GPU PlayStation 5 est rétrocompatible avec PlayStation 4. Qu’est-ce que cela signifie? Une façon de parvenir à une compatibilité descendante est de mettre le chipset de la console précédente dans la nouvelle console comme nous l’avons fait avec certaines PlayStation 3, mais cela est bien sûr extrêmement coûteux.

Une meilleure façon est d’incorporer toutes les différences dans la logique de la console précédente dans les puces personnalisées de la nouvelle console, ce qui signifie que même si la technologie évolue, la logique et l’ensemble de fonctionnalités sur lesquels les titres PlayStation 4 et PlayStation 4 Pro s’appuient sont toujours disponibles dans les modes de compatibilité descendante . Un avantage de cette stratégie est qu’une fois que la compatibilité descendante est dans la console, elle y est, et ce n’est pas comme si une réduction des coûts supprimait la compatibilité descendante comme elle l’a fait sur PlayStation 3.

Cerny a ensuite expliqué que «les tests doivent être effectués titre par titre». Parmi les 100 meilleurs jeux PS4 les plus joués, Cerny dit que «presque tous» seront jouables sur PS5 au lancement. Il y a plus de 4000 jeux actuellement disponibles pour la PS4. Donc, pour résumer, ce que nous avons de Sony en ce moment est une garantie qu’environ 2-3% de la bibliothèque massive de la PS4 sera jouable sur la PS5 cette saison des fêtes.

Microsoft, quant à lui, est à l’autre bout du spectre. Bien que la rétrocompatibilité ressemble à une réflexion après coup sur la PS5 (du moins d’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent de Sony), c’est un pilier clé de la stratégie de Microsoft avec la Xbox Series X. Jason Ronald, directeur de la gestion des produits sur Xbox Series X, a qualifié la réponse de la communauté à l’annonce de la rétrocompatibilité de la Xbox 360 à l’E3 2015 «l’un des plus grands temps forts de ma carrière de mon temps en tant que membre de l’équipe Xbox». Il voulait doubler dans la prochaine génération.

Dans la ventilation des spécifications que Microsoft a partagée lundi, l’équipe a réitéré que “les milliers de jeux sur Xbox One, y compris Xbox 360 et les jeux Xbox d’origine, joueront encore mieux sur Xbox Series X.” Ainsi – non seulement Microsoft promet la compatibilité avec des «milliers» de jeux de chaque génération Xbox précédente, mais un tas de ces jeux fonctionneront également mieux sur la Xbox Series X. Nous avons même pu en voir la preuve avec Gears 5:

Mais la différence la plus stupéfiante entre les deux consoles de nouvelle génération basée sur ce que nous savons à ce jour doit être la livraison intelligente sur la Xbox Series X. Comme Microsoft décrit la fonctionnalité, «si vous achetez la version Xbox One d’un titre pris en charge , nous identifierons et livrerons la meilleure version sur votre Xbox One, comme d’habitude. Si vous décidez de passer à la prochaine génération avec Xbox Series X, nous fournirons automatiquement la version optimisée Xbox Series X du jeu sans frais supplémentaires si et quand elle deviendra disponible. »

Pour récapituler: la Xbox Series X jouera des milliers de jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox, beaucoup de ces jeux auront une apparence et un jeu meilleurs que jamais, et si vous achetez un jeu Xbox One qui est finalement optimisé pour la Xbox Series X , vous obtiendrez la version de prochaine génération de ce jeu entièrement gratuite.

D’un autre côté, Sony “pourrait” vous permettre de jouer à près de 100 jeux PS4 sur la PS5 au lancement. Peut être.

Sony a encore plusieurs pas de retard sur Microsoft pour dévoiler sa console nouvelle génération. Il y a encore une chance que Sony remplisse la plupart des fonctionnalités et promesses de compatibilité descendante les plus intéressantes de Microsoft, mais les premiers retours ne sont pas particulièrement prometteurs. À l’heure actuelle, la Xbox Series X a pris une énorme avance sur la PS5.

Source de l’image: Xbox

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

.