La Xbox Series X prouvera que le jeu dans le cloud n’est pas la mort des consoles de salon – .

Dans les mois qui ont précédé le lancement de la PlayStation 4 et de la Xbox One, d’innombrables experts et analystes ont déclaré que l’ère des consoles de salon touchait à sa fin. Avec le cloud, il n’y aurait plus besoin de boîtes noires disgracieuses placées sous nos téléviseurs, prenant de la place et absorbant de l’énergie. Et pourtant, sept ans plus tard, Microsoft et Sony se préparent tous deux à lancer de nouvelles consoles, et plutôt que de les remplacer, le cloud pourrait prolonger leur durée de vie.

S’adressant au PDG d’Insomniac Games, Ted Price, dans un récent épisode du cahier de l’AIAS Game Maker, le chef de Xbox Phil Spencer a discuté d’une grande variété de sujets. Nous allons nous concentrer sur la manière dont le cloud affectera non seulement la prochaine Xbox Series X, mais aussi l’avenir du jeu dans les décennies à venir.

Spencer a fait une remarque intéressante sur la façon dont les services de streaming de musique et de vidéo ont changé le marché:

Quand je pense à la vidéo et à la musique, ces services de streaming ont libéré ce contenu sur tous les appareils multimédias autour de moi. J’ai maintenant beaucoup plus d’appareils que jamais pour regarder la télévision. Cela n’a pas diminué le nombre d’appareils – il l’a en fait augmenté.

Pensez au nombre d’appareils que vous possédez sur lesquels vous pouvez regarder Netflix ou Disney + ou YouTube TV. Pensez au nombre d’appareils de votre maison qui peuvent lire votre musique préférée depuis Spotify ou Pandora ou Apple Music. Comme Spencer le voit, l’industrie des jeux réagira de la même manière, et “comme les jeux peuvent fonctionner dans plusieurs contextes, vous verrez de nombreux appareils différents grandir pour prendre en charge différents scénarios d’utilisation.”

En fait, Spencer a déjà vu des preuves de cela lors de la prévisualisation de xCloud, car il dit que les prévisualiseurs lui envoient “des photos de leurs tablettes Android qu’ils ont montées à certains endroits et avec certains contrôles configurés”. Les joueurs achètent du nouveau matériel juste pour avoir plus d’options quand il s’agit de jouer à des jeux Xbox.

Le cloud pourrait très bien remplacer la console domestique un jour, mais Spencer est convaincu que la Xbox obtiendra, le cas échéant, une assistance du cloud cette génération, et peut-être la suivante également. Il pense qu’il aura un «avoir une console de jeu branché sur [his] la télévision pour la prochaine décennie et plus.

Cela ne veut pas dire cependant qu’il n’a pas pensé à un avenir sans matériel, comme il l’explique ci-dessous:

Une fois que vous avez traversé la pragmatique de «ok, comment puis-je rendre cela jouable sur cet écran?» Ensuite, vous obtenez la promesse dont vous commencez à parler, «Eh bien, attendez une minute. Maintenant, si mon jeu ne dépend pas uniquement de ce matériel que quelqu’un a peut-être acheté il y a cinq ans à la maison, mais en fait quelque chose qu’un grand fournisseur de cloud met à jour à l’arrière et est évolutif, alors que puis-je faire avec nos jeux?

À la fin de la journée, Spencer ne se soucie pas où vous jouez à vos jeux, tant que vous les jouez. Si vous souhaitez acheter Halo Infinite sur Xbox.com et y jouer exclusivement sur votre smartphone, vous aurez cette option (bien que ce ne soit peut-être pas tout de suite, car xCloud est toujours en développement). Le fait est que, aussi excité que Spencer soit à propos du jeu dans le cloud, il le voit comme «un moyen pour une fin» plutôt que comme le point culminant de l’industrie du jeu.

Source de l’image: Xbox

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie au collège comme passe-temps, mais il est rapidement devenu clair pour lui que c’était ce qu’il voulait faire pour vivre. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux publiés précédemment se trouvent sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.

