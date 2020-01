L’accord avec Google Pixel 3a vous permet d’économiser 50 $ et de gagner 100 $

Amazon

Êtes-vous à la recherche d’une offre Google Pixel 3a? Vous essayez peut-être d’en trouver un à prix réduit, ce que la plupart des offres proposent. Mais si vous pouviez aussi gagner un peu d’argent en plus de le sauver?

C’est ce que cette offre Google Pixel 3a d’Amazon fait pour vous. À l’heure actuelle, et pour une durée limitée, vous pouvez économiser 50 $ sur le prix catalogue du Pixel 3a ou Pixel 3a XL. Parallèlement à cela, vous obtiendrez également une carte-cadeau Amazon de 100 $ avec votre achat, ce qui signifie que vous économisez efficacement 150 $ sur le Pixel 3a.

Considérant que le Pixel 3a a déjà un prix d’entrée bas de seulement 399 $, ce qui revient à économiser près de 40%. Et c’est l’un des meilleurs téléphones de 2019!

Pour rappel, les Pixel 3a et Pixel 3a XL sont livrés avec exactement le même système de caméra que celui de Google Pixel 3 et Pixel 3 XL. Cela signifie que vous pouvez prendre de superbes photos de smartphone sans avoir à dépenser des prix phares. La famille Pixel 3a reçoit également des mises à jour Android rapides et les derniers correctifs de sécurité avant la plupart des autres téléphones.

À l’heure actuelle, cette offre Google Pixel 3a fonctionne pour les trois coloris des appareils: clairement blanc, juste noir et violet. Amusez-vous à choisir la couleur qui correspond le mieux à votre personnalité!

Cliquez sur l’un des boutons ci-dessous pour saisir cette offre. N’oubliez pas que cela peut se terminer à tout moment, alors profitez-en rapidement!

Décollez le technophobe tenace de son téléphone à clapet avec le Google Pixel 3a. L’offre abordable de Google présente la simplicité d’Android d’origine. Des fonctionnalités premium comme un appareil photo 12,2 mégapixels avec vision nocturne, des haut-parleurs stéréo et une batterie de 3000 mAh font du Pixel 3a un excellent téléphone dans l’ensemble.

Le Pixel 3a XL est conçu pour les gens ordinaires qui veulent un téléphone capable de capturer de bons souvenirs, d’offrir une autonomie solide et de les durer quelques bonnes années. Le Pixel 3a XL tient sa promesse et mérite certainement une recommandation.

