L’accord commercial américano-chinois devrait mettre fin aujourd’hui à la menace des tarifs iPhone

Le président américain Donald Trump et le vice-Premier ministre chinois Liu He devraient signer un accord commercial sino-américain plus tard ce matin qui élimine formellement la menace de tarifs appliqués aux iPhones importés aux États-Unis.

Les tarifs prévus de 15%, qui auraient dû s’appliquer aux iPhones, iPads et MacBooks, ont été suspendus le mois dernier dans l’attente de l’accord, ainsi que des tarifs encore plus élevés sur les ordinateurs de bureau Mac, AirPods, Watch, etc.…

NordVPN

Contexte

La guerre commerciale que l’administration Trump a déclenchée avec la Chine aurait entraîné des tarifs rigoureux appliqués à presque tous les produits Apple vendus aux États-Unis, car presque tous sont fabriqués en Chine.

Une analyse récente a montré que les produits Apple suivants seront frappés de 30% de tarifs le 1er septembre:

Mac de bureau (bien qu’Apple puisse faire valoir que l’iMac devrait être exempté)

Apple Watch

AirPods et tous les écouteurs Beats sans fil

HomePod

Alors que l’atterrissage tarifaire de 15% le 15 décembre s’appliquera à une plus large gamme de produits Apple:

iPhone

iPad

MacBook / Air / Pro

Ipod touch

Apple TV

Apple Pro Display XDR

Claviers

Casque filaire

Apple aurait été traitée exactement de la même manière qu’une entreprise chinoise souhaitant vendre ses produits aux États-Unis.

La Maison Blanche a accepté de suspendre la mise en œuvre du 15 décembre dans l’attente d’un accord avec la Chine, ainsi que de réduire de moitié les tarifs déjà appliqués.

L’accord commercial américano-chinois signé aujourd’hui

L’accord d’aujourd’hui signifie que la menace de nouveaux tarifs sur les produits Apple sera aujourd’hui levée.

NPR rapporte que la Maison Blanche en a fait une victoire.

“C’est une grande victoire pour le président”, a déclaré le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin à Fox News, tout en concédant que l’accord de “phase un” n’obtient pas toutes les réformes que l’administration avait initialement recherchées.

“Ce n’est pas tout”, a-t-il reconnu. “Il y aura une” phase deux “. Mais c’est la première fois que nous avons un accord global avec la Chine.”

La réalité est que l’accord revient principalement à l’administration Trump à réparer les dommages qu’elle a causés et menaçait de causer à l’économie américaine. En retour, il obtient des promesses plutôt vagues sur une meilleure protection de la propriété intellectuelle pour les entreprises américaines opérant en Chine et sur «acheter plus de produits américains» sans aucune précision.

Mnuchin, qui avait précédemment soutenu l’attaque de Trump contre Apple, promet que davantage de problèmes technologiques seront résolus dans une phase ultérieure d’un accord commercial plus important entre les États-Unis et la Chine.

Image: Shutterstock

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation auto générateurs de revenus. Plus.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: