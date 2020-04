L’accord d’échange du Galaxy S20 est meilleur que jamais pour les anciens téléphones iPhone, Pixel et Galaxy – .

Samsung a discrètement mis à jour son accord d’échange Galaxy S20, et il propose désormais plus d’argent pour les appareils plus anciens.

Les combinés lancés l’année dernière, comme l’iPhone 11, le Pixel 4 et le Galaxy Note 10, ont moins de valeur qu’auparavant.

Tous les anciens téléphones iPhone, Pixel et Galaxy qui peuvent être échangés contre un Galaxy S20 rapporteront 100 $ de plus aux acheteurs qu’auparavant.

La pire chose à propos du Galaxy S20 est son prix exorbitant. Samsung croyait en quelque sorte que la connectivité 5G à elle seule justifierait ce prix de 999 $, ce que vous devez payer pour la version la moins chère du Galaxy S20 avant d’appliquer toute promotion. La nouvelle pandémie de coronavirus a encore nui aux ventes du Galaxy S20, car les nouveaux smartphones ne sont pas exactement une priorité dans la crise sanitaire actuelle. Au cours des dernières semaines, Samsung a baissé le prix du Galaxy S20, au moins sur Amazon, et a publié une toute nouvelle promotion, une garantie de prix de 50% qui garantit que vous recevrez la moitié de votre argent si vous ramenez le Galaxy S20 en bon état état de fonctionnement dans les 24 prochains mois. Cela s’ajoute aux autres offres et promotions proposées par Samsung et ses partenaires. Et Samsung vient de faire un autre pas pour augmenter les ventes du Galaxy S20. Il n’offre pas plus d’argent pour votre ancien téléphone qu’auparavant, mais moins si vous échangez un combiné plus récent.

Échanger un ancien appareil contre le plus récent est une pratique courante dans le monde mobile, et Samsung n’est pas le seul joueur à en profiter. Samsung a fait des promos similaires pour d’autres produits phares Galaxy dans le passé et a souvent offert plus d’argent pour les iPhones plus anciens que pour les appareils Galaxy ou Pixel de la même année.

Le dernier accord, repéré par Android Police, révèle que Samsung s’en prend maintenant aux utilisateurs de téléphones qui possèdent du matériel plus ancien. Samsung est prêt à vous donner plus d’argent pour un combiné plus ancien si vous envisagez de l’échanger contre l’achat d’un Galaxy S20. Dans le même temps, si vous souhaitez passer d’un appareil 2019 au S20, vous recevrez moins d’argent qu’auparavant pour votre iPhone 11, Galaxy Note 10 ou Pixel 4.

Dans la plupart des cas, tenter de vendre votre téléphone d’occasion plutôt que de l’échanger pourrait donner un meilleur rendement. Mais vous auriez encore à faire face aux tracas réels de la vendre. Si votre appareil a quelques années, la hausse des prix de reprise de Samsung pourrait être la solution, tant que vous souhaitez acheter l’une des nouvelles versions S20.

Si votre téléphone n’est pas en bon état, vous n’obtiendrez pas la pleine valeur d’échange, vous devrez donc vous assurer que votre appareil est en bon état de fonctionnement.

Le blog a compilé une liste de toutes les offres d’échange actuelles du Galaxy S20, avec des changements de valeur – voici ce que vous pouvez attendre de Samsung:

Pixel 4/4 XL: 400 $ (- 200 $)

Pixel 3/3 XL: 400 $ (+ 100 $)

Pixel 3a / 3a XL: 300 $ (+ 100 $)

iPhone 11 Pro / Pro Max: 500 $ (- 200 $)

iPhone XS / XS Max: 500 $ (- 100 $)

iPhone X: 400 $ (+ 100 $)

iPhone 7/7 Plus: 300 $ (+ 100 $)

iPhone 11: 500 $ (- 100 $)

iPhone XR: 400 $ (+ 100 $)

iPhone 8/8 Plus: 400 $ (+ 100 $)

iPhone 6S / 6S Plus: 300 $ (+ 100 $)

Galaxy Note10 / Note10 +: 500 $ (- 200 $)

Galaxy S10 / S10 +: 500 $ (- 100 $)

Galaxy S10e: 400 $ (+ 100 $)

Galaxy S8 / S8 + / S8 Active: 300 $ (+ 100 $)

Galaxy Note9: 400 $ (+ 100 $)

Galaxy S9 / S9 +: 300 $ (+ 100 $)

Galaxy Note8: 300 $ (+ 100 $)

Galaxy S7, S7 Active, S7 Edge: 300 $ (+ 100 $)

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

