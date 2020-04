L’accord Flash MacBook Air 2020 baisse son prix à seulement 899 $

Le nouveau MacBook Air 2020 d’Apple vient juste d’être révélé il y a quelques semaines, mais les détaillants offrent déjà des rabais importants. En termes de prix d’entrée de gamme, l’offre d’aujourd’hui chez B&H est la meilleure offre que nous ayons jamais vue avec 100 $ de rabais. Vous pouvez y acheter le MacBook Air 2020 pour seulement 899 $ en argent ou en gris sidéral. L’accord est également mis en correspondance sur Amazon.

Léger comme l’air

Apple MacBook Air (2020)

Avec des processeurs, des graphiques et un clavier améliorés, le MacBook Air 2020 est une solide mise à niveau du modèle de la génération précédente. La machine de 256 Go est 100 $ de réduction en argent et gris espace en ce moment, alors verrouillez ces économies pendant que vous le pouvez.

899,00 $ 999,00 $ 100 $ de rabais

Le nouveau MacBook Air d’Apple ressemble beaucoup au modèle de la génération précédente, mais a quelques mises à jour importantes dans des domaines clés. Tout d’abord, les processeurs sont désormais des puces Intel de 10e génération, ce qui devrait permettre des gains d’efficacité énergétique et la nouvelle Air intègre le Magic Keyboard totalement repensé qui a fait ses débuts l’automne dernier avec le MacBook Pro.

Le modèle de base en vente comprend également un écran Retina de 13,3 pouces 2560 x 1600, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Si vous avez un modèle 2018 ou 2019, ce n’est peut-être pas la mise à niveau pour vous, mais c’est certainement un concurrent pour remplacer quelque chose de plus ancien que cela, surtout à cette remise.

Dans notre examen du MacBook Air 2020, nous avons fait l’éloge du nouveau clavier magique de l’ordinateur portable avec son déplacement d’un millimètre, ce qui rend l’expérience de frappe beaucoup plus confortable par rapport au modèle de l’an dernier. Nous avons également noté l’amélioration de la qualité sonore des haut-parleurs et les gains d’efficacité des nouvelles puces Intel de 10e génération. Dans l’ensemble, c’est le meilleur MacBook pour la majorité des gens.

Avec beaucoup plus de personnes travaillant maintenant à domicile, le moment de cet accord est en fait assez bon car les gens commencent à utiliser leur propre équipement pour des projets de travail et se rendent compte qu’il est peut-être temps de procéder à une mise à niveau. Si vous souhaitez en savoir plus sur le nouveau MacBook Air, consultez notre guide tout ce que vous devez savoir et notre examen complet du MacBook Air 2020 contient tous les détails relatifs à l’expérience utilisateur dont vous souhaitez entendre parler.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.