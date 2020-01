L’accord fou qui vous donne 12 mois de PlayStation Plus pour 45 $ se termine presque définitivement aujourd’hui – .

Avoir une console de jeux vidéo PlayStation sans abonnement PlayStation Plus, c’est comme avoir un smartphone sans installer aucune application. Bien sûr, vous pouvez toujours l’utiliser pour passer des appels, envoyer des messages, naviguer sur le Web, etc., mais vous devez être fou pour ne pas profiter de toutes les autres fonctionnalités qui vous manquent. Amazon réduit souvent le prix des codes numériques d’abonnement de 12 mois à PlayStation Plus de 60 $ à 45 $ lors de grandes ventes comme Black Friday et Prime Day, mais la semaine dernière, une vente rare est apparue qui a réduit les codes à 44,99 $. Il est disponible depuis près d’une semaine maintenant, mais aujourd’hui est certainement le dernier jour de la vente, il est donc temps de faire le plein. N’oubliez pas que vous pouvez acheter autant de codes que vous le souhaitez et ajouter autant d’années à votre solde PlayStation Plus. Avec la sortie de la PS5 plus tard cette année, vous voudrez économiser tout l’argent que vous pouvez sur PS Plus dès maintenant!

Voici plus d’informations sur la page du produit:

Abonnement de 12 mois à PlayStation Plus

Votre abonnement de 12 mois se renouvellera automatiquement et 59,99 $ + taxes applicables seront déduits de votre portefeuille de compte PlayStation Network («PSN») tous les 12 mois jusqu’à votre annulation. Si votre portefeuille ne dispose pas de fonds suffisants, le mode de paiement par défaut de votre compte PSN sera facturé. Pour annuler, allez à [Settings]>[Account Management]>[Account Info]>[PlayStation Subscriptions] sur PS4 ou voir «Comment annuler» ci-dessous. L’inscription au service active le paramètre de financement automatique de votre portefeuille PSN. Le prix peut changer. Pas de remboursement.

Jouez en ligne avec des amis

PlayStation Plus vous donne accès à des fonctionnalités en ligne exclusives pour vos consoles de jeu PlayStation, y compris l’accès gratuit aux jeux mensuels et le multijoueur en ligne sur les systèmes PS4. *

* Un abonnement actif est requis pour accéder aux fonctionnalités et avantages PS Plus.

Multijoueur en ligne sur les systèmes PS4

Connectez-vous avec vos amis en ligne dans vos jeux préférés.

Accès gratuit aux jeux mensuels

Jouez gratuitement à des jeux incroyables. De nouveaux jeux sont ajoutés chaque mois.

Réductions énormes Mises à jour automatiques du jeu Jeux en ligne sauve

Source de l’image: Djordje Novakov / Shutterstock

