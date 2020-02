L’activité des smartphones d’Apple a augmenté de 41% en Inde l’année dernière

Les chiffres de 2019 montrent qu’Apple était la marque de smartphones premium à la croissance la plus rapide en Inde en 2019, enregistrant une croissance de 41% en glissement annuel.

Selon Counterpoint Research:

Apple était la marque de smartphones premium à la croissance la plus rapide en 2019 avec 41% en glissement annuel, entraînée par de multiples baisses de prix sur l’iPhone XR tout au long de l’année. L’iPhone XR d’Apple était le premier modèle de smartphone ultra-premium en Inde, suivi par le Galaxy S10 Plus de Samsung et le OnePlus 7 Pro. En outre, cette année, Apple a vu le déploiement le plus rapide de ses nouveaux iPhones (série 11) en Inde avec une stratégie de prix et de canaux agressive. En fait, la nouvelle série, en particulier l’iPhone 11, a été introduite à un prix inférieur au lancement de l’iPhone XR de l’année dernière. Cela a contribué à gagner des parts de marché pendant la saison des fêtes et dans son trimestre de lancement en Inde

Pour l’avenir, Counterpoint dit qu’il attend “la plus forte année 2020 pour Apple en Inde”. Cela est dû en partie à l’expansion d’Apple en Inde dans une capacité de production. Apple fabrique désormais des iPhones dans le pays, ce qui aidera Apple à proposer des prix plus compétitifs en Inde.

Comme le note le rapport, le succès et la croissance d’Apple ont été principalement dus à des réductions de prix sur sa gamme de smartphones. En particulier, l’iPhone XR, qui était le premier smartphone ultra-premium du pays. Apple a également pu profiter d’un déploiement rapide de l’iPhone 11 et de tarifs plus compétitifs.

Un aspect clé de l’opération indienne d’Apple, qui freine sans aucun doute ses progrès dans la nation, est son absence d’une présence physique dans le pays. Récemment, il a été signalé que le tout premier magasin d’Apple en Inde pourrait être retardé jusqu’en 2021. Actuellement, Apple vise une échéance au cours du trimestre entre juillet et septembre de cette année.