L’administration Trump demande aux entreprises technologiques de l’aider à combattre le coronavirus

Mercredi, la Maison Blanche a demandé aux entreprises technologiques d’aider à lutter contre la désinformation des coronavirus tout en aidant le gouvernement à répondre à l’épidémie croissante, rapporte Politico.

L’administration Trump a demandé à Apple, Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Amazon et IBM de l’aider lors d’une réunion qui a vu des représentants de chacune des sociétés s’entretenir avec des responsables de la Maison Blanche et des représentants d’organismes gouvernementaux tels que la santé et les services sociaux, le National Institutes of Health, US Labor Department, Centers for Medicare and Medicaid services, and others.

Les efforts de coordination et le partage d’informations ont été des sujets clés lors de la réunion, la Maison Blanche exhortant les entreprises technologiques à travailler ensemble pour supprimer les contenus préjudiciables. Les entreprises ont également été invitées à utiliser leur “expertise technique” pour aider ceux “aux prises avec les retombées du coronavirus” et à fournir au gouvernement toutes les données qui peuvent aider à gérer la propagation du virus.

La Maison Blanche s’efforce de publier une base de données de recherche liée au coronavirus et souhaite que les entreprises technologiques aident les chercheurs médicaux à l’analyser pour obtenir des informations sur les techniques d’IA.

“Les sociétés de technologie de pointe et les principales plates-formes en ligne joueront un rôle essentiel dans cet effort tout-en-un”, a déclaré par la suite Michael Kratsios, directeur de la technologie des États-Unis, qui a convoqué la conférence téléphonique. “La réunion d’aujourd’hui a défini une première voie à suivre et nous avons l’intention de poursuivre cette conversation importante.”

Aux États-Unis, l’épidémie de coronavirus a entraîné la fermeture d’écoles, de concerts, d’événements sportifs, etc., et aujourd’hui, l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie mondiale.

Les entreprises technologiques ont déjà travaillé pour lutter contre les fausses informations sur le coronavirus. Facebook et Twitter ont interdit les publicités liées au coronavirus, et Amazon a interdit les produits de santé marqués comme les désinfectants pour les mains et les masques, tout en empêchant les entreprises de vendre des articles liés au coronavirus.

Apple rejette les applications de coronavirus qui ne sont pas fournies par des organismes de santé et des institutions gouvernementales, et a lancé un hub de coronavirus avec des informations fiables dans l’application Apple News.

Apple et d’autres sociétés de technologie ont également la plupart de leurs employés travaillant à domicile dans un avenir prévisible pour réduire la propagation du virus, et Apple offre des congés de maladie illimités aux employés horaires tombant malades avec COVID-19.

Remarque: En raison de la nature politique ou sociale de la discussion sur ce sujet, le fil de discussion se trouve dans notre forum Nouvelles politiques. Tous les membres du forum et les visiteurs du site sont invités à lire et à suivre le fil, mais la publication est limitée aux membres du forum avec au moins 100 messages.

.