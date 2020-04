L’administration Trump pourrait commencer à rouvrir le pays le 1er mai – .

Avec des lueurs d’espoir qui commencent à émerger dans le cas des coronavirus et les données de décès que nous voyons à l’échelle nationale à travers les États-Unis, l’administration Trump commence à considérer le 1er mai comme le moment où ils feraient pression pour que le pays commence à rouvrir. .

C’est selon un nouveau rapport jeudi, qui donne une fenêtre sur le délai avec lequel l’administration répondra à la question qui préoccupe tout le monde en ce moment alors que la pandémie de coronavirus persiste: quand tout cela se terminera-t-il?

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires

C’est la question que tous ceux qui ont eu la chance de rester en bonne santé pendant la pandémie de coronavirus veulent savoir: quand tout cela se terminera-t-il? Plus précisément, combien de temps devons-nous rester à la maison, les entreprises fermées temporairement jusqu’à ce que le danger le plus aigu du virus soit passé? Eh bien, à partir de jeudi, il semble qu’une réponse à la question commence à se matérialiser – sous la forme d’un calendrier précis.

Soutenu par de nouvelles projections plus optimistes que prévu selon lesquelles le nombre de décès aux États-Unis par le virus pourrait être bien en deçà des 100 000 à 240 000 décès que la dernière modélisation de l’administration a montré (quelque part près de 60 000 est le nombre dont on parle maintenant) ont commencé à circuler que certains responsables de l’administration Trump voient cela comme des munitions pour soutenir l’objectif du président de rouvrir rapidement le pays. Selon Axios, le 1er mai commence à être considéré comme la date de début de ce processus.

Une source identifiée comme «un haut responsable de la Maison Blanche» a déclaré au point de vente que l’élan commençait à se fondre autour de cette date, ce qui marquera également la fin de l’ensemble de directives «30 jours pour ralentir la propagation» proposé par l’administration. Pas étonnant, la source a reconnu que ce sont des membres de l’administration axés sur l’économie qui poussent à cela, et la source a également averti qu’un certain nombre de scénarios différents étaient envisagés en ce moment – sans qu’un seul plan sur la façon de rouvrir le pays n’ait encore émergé. comme un favori clair.

Et en plus du fait que la Maison Blanche n’a pas encore pris de décision ferme quant à la date à laquelle tout cela commencera, la source a souligné que les responsables suivront “des données, pas des dates”.

Pendant ce temps, les responsables de la santé au sein du gouvernement ne sont pas aussi, disons-le, optimistes à l’idée de commencer tout cela le 1er mai. Un haut responsable des services de santé et des services humains a déclaré à Axios: comprendre le virus et ne peut même pas lancer nos propres chaînes de montage domestiques pour faire des tests de diagnostic, des respirateurs et des respirateurs – ce n’est pas seulement myope, c’est ridicule. »

Même ainsi, nous commençons à avoir une idée de ce à quoi pourrait ressembler cette réouverture. Le CDC a publié cette semaine des recommandations de meilleures pratiques que les employés qui ont été exposés au coronavirus devraient respecter à leur retour au travail – des choses comme un nettoyage rigoureux des espaces de travail et un contrôle de la température.

Source de l’image: Evan Vucci / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.