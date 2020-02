L’administration Trump utilise une base de données de localisation pour l’immigration et l’application des frontières

Une enquête a révélé que l’administration Trump avait acheté l’accès à une base de données commerciale contenant des données de localisation de millions de smartphones (via WSJ — paywall).

La sécurité intérieure

Le Department of Homeland Security (DHS) utilise la base de données pour identifier les immigrants sans papiers et pour l’application des frontières. L’agence américaine de l’immigration et des douanes, qui fait partie du DHS, l’utilise pour identifier les immigrants qui ont ensuite été arrêtés. Enfin, une autre agence du DHS, U.S. Customs and Border Protection, utilise la base de données pour rechercher l’activité des smartphones dans des «endroits inhabituels».

Les experts affirment que les informations représentent l’une des plus grandes quantités connues de données en vrac déployées par les forces de l’ordre aux États-Unis – et que l’utilisation semble être sur une base juridique solide car le gouvernement en achète l’accès à un fournisseur commercial, tout comme un une entreprise privée pourrait, bien que son utilisation n’ait pas été testée devant les tribunaux.

Le CBP affirme qu’il a mis en place des protections de la vie privée, limite son accès à une petite partie des données et que les données sont «anonymisées» pour protéger les Américains. Cependant, comme nous l’avons appris plus tôt cette semaine, les données anonymisées ne sont pas vraiment anonymes.

Cependant, WSJ indique que chaque smartphone est représenté par un identifiant publicitaire et n’est pas lié au propriétaire du smartphone. Cela suggère que l’activation de Limit Ad Tracking dans iOS pourrait limiter cet accès gouvernemental.

