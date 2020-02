L’affaire Xioami Mi Box S vous offre un téléviseur Android 4K pour 30 $

WalMart

Êtes-vous à la recherche d’un streamer multimédia solide? Si c’est le cas, vous avez de la chance, car aujourd’hui, Walmart propose la Xiaomi Mi Box S en vente pour seulement 29,99 $. C’est la moitié du prix de liste de 59,99 $!

Le Xiaomi Mi Box S est basé sur Android TV, ce qui signifie que vous avez accès à des centaines de milliers d’applications dès la sortie de la boîte. Cela inclut non seulement les applications de streaming telles que Netflix, Amazon Prime Video et Hulu, mais également les jeux, les applications météo et même les programmes de productivité.

De plus, la Xiaomi Mi Box S est capable de diffuser en 4K. Cela signifie que tout ce que vous diffusez sera génial. Bien sûr, votre service de streaming et votre téléviseur devront également prendre en charge 4K pour que cela fonctionne comme prévu.

Maintenant, le Xiaomi Mi Box S n’est pas le meilleur streamer TV Android sur le marché. Cette couronne revient à Nvidia Shield TV Pro, sans aucun doute. Cependant, le Nvidia Shield TV Pro coûte près de 300 $! Pour une fraction de cela, vous pouvez obtenir la Mi Box S et obtenir les fonctionnalités nécessaires pour commencer à diffuser tout le contenu que vous pouvez gérer.

Walmart est le détaillant exclusif de la Xiaomi Mi Box S, vous ne trouverez donc cette offre nulle part ailleurs. Cliquez sur le widget ci-dessous pour récupérer le vôtre maintenant avant la fin de la vente (ou le stock est épuisé)!

Xiaomi a lancé la Mi Box S il y a un peu plus d’un an, et c’est toujours l’une des meilleures boîtes Android TV que vous pouvez acheter aujourd’hui. Ce petit appareil prend en charge la diffusion en continu 4K, il est livré avec Google Assistant intégré et ne coûte pas un bras et une jambe.

