L’agence de renseignement britannique supplie les entreprises de technologie pour un «accès exceptionnel» aux messages cryptés

Le directeur général du MI5 a appelé les entreprises technologiques à accorder aux agences d’espionnage un “accès exceptionnel” aux messages cryptés.

Tel que rapporté par The Guardian:

Le directeur général du MI5 a appelé les entreprises technologiques à trouver un moyen de permettre aux agences d’espionnage un “accès exceptionnel” aux messages cryptés, craignant qu’elles ne puissent autrement accéder à ces communications.

Sir Andrew Parker serait particulièrement préoccupé par Facebook, qui a annoncé son intention d’introduire un puissant chiffrement de bout en bout en mars dernier dans tous les services de la société de médias sociaux.

Dans une interview à ITV qui sera diffusée jeudi, Sir Andrew Parker dit qu’il a trouvé “de plus en plus mystérieux” que les services de renseignement comme le sien ne soient pas en mesure de lire facilement les messages secrets des suspects de terrorisme qu’ils surveillent.

Parker affirme que le cyberespace est devenu “un ouest sauvage, non réglementé, inaccessible aux autorités”. Parker n’a mentionné aucune entreprise par son nom, cependant, le rapport affirme que les sources croient que les plans de cryptage de Facebook sont particulièrement préoccupants, en raison de sa base d’utilisateurs massive et de sa popularité.

Parker a déclaré que les entreprises technologiques devraient “utiliser les brillants technologues que vous avez” pour savoir “Pouvez-vous fournir un cryptage de bout en bout mais à titre exceptionnel – sur une base exceptionnelle – où il existe un mandat légal et des arguments convaincants pour le faire , fournir un accès pour arrêter les formes de préjudice les plus graves? “

Les appels font écho au sentiment des agences américaines qui ont demandé de l’aide pour accéder aux messages et appareils cryptés, notamment dans le cas du tireur de la base aérienne de Pensacola, dont les deux iPhones restent verrouillés malgré les appels du FBI qu’Apple devrait aider à les déverrouiller.

Selon le rapport, un porte-parole de Privacy International a déclaré:

“La réalité est que ces grandes plates-formes technologiques sont des entreprises internationales: donner accès à la police britannique signifierait établir un précédent que la police du monde entier pourrait utiliser pour obliger les plates-formes à surveiller les militants et l’opposition, de Hong Kong au Honduras.”

Dans son interview, Parker a admis qu’il n’était pas possible d’arrêter chaque complot terroriste et qu’il était impossible pour le MI5 de surveiller toutes les personnes sur sa base de données tout le temps.

Les appels pourraient relancer les conversations mondiales sur le chiffrement, et si les gouvernements et les agences de sécurité devraient être en mesure d’accéder aux données chiffrées, et si cela est même possible ou non.