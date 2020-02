L’Air Force C-17A Globemaster transportant un rover Mars 2020 a atteint la Floride

Brendan Byrne a tweeté que l’US Air Force C-17A Globemaster III transportera le rover «Mars 2020» de la NASA au Shuttle Landing Facility en Floride le 13 février 2020. Le rover Mars 2020 sera ainsi traité avant son lancement sur le Red Planet from Cape Canaveral Space Launch Complex 41 quelque temps plus tard cette année.

Deux spectateurs, John Kraus et Trevor Mahlmann, ont filmé la vidéo de l’avion de l’Air Force atterrissant en Floride, sa destination désignée. Kraus a tweeté une vidéo de l’avion touchant le sol en Floride.

Le suivi des avions n’est pas une tâche facile et Malhmann a reçu de l’aide de diverses sources. Il a pu comprendre que l’avion transportant le rover Mars 2020 atteindra sa destination un peu plus tôt que l’heure locale prévue à 15 h 10. Et fidèle à ses prédictions, l’avion a atterri à 14h55 heure locale.

La mission Mars 2020 de la NASA a une fenêtre de temps entre le 17 juillet et le 5 août 2020. Le rover devrait atteindre sa destination sur Mars le 18 février 2021. Le rover est censé atterrir près du cratère Jezero sur Mars, et la mission va durer pendant une année sur Mars ou environ 687 jours ici sur Terre.

À propos du rover: Mars

La configuration du rover Curiosity du Science Science a conçu le Mars 2020

vagabond. Selon le site officiel de la NASA, le rover est de la taille d’une voiture, environ 10

pieds de long (sans compter le bras), 9 pieds de large et 7 pieds de haut (environ 3 mètres

de long, 2,7 mètres de large et 2,2 mètres de haut). Mais à 2260 livres (1025

kilogrammes), il pèse moins qu’une voiture compacte. Le rover a des antennes construites sur

pour parler et écouter.

Le rover Mars 2020 de la NASA sera à bord de la fusée Atlas V. Le rover n’a toujours pas de nom. Cependant, la NASA avait tenu un contenu de nommage en 2019, et des gens du monde entier y ont participé. La NASA révélera enfin le nom du rover dans le courant de 2020 avant le décollage.